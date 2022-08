Venezolanos denuncian que aerolínea se niega a reembolsar sus pasajes suspendidos por la pandemia

Venezolanos denuncian este 19 de agosto que Aerolíneas Estelar se niega a reembolsar los pasajes hacia destinos internacionales comprados en 2020, que fueron suspendidos por la pandemia del COVID-19.

Más de 60 personas indican que el dinero que gastaron en los boletos no ha sido devuelto hasta la fecha.

«Hay gente que tenía hasta cinco boletos. Los afectados somos muchos más: hay cientos de personas perjudicadas por esto. Ellos se están quedando el dinero por un servicio que no prestaron», apuntó Daniel Ascanio, de 31 años, que tenía fecha de salida Buenos Aires, Argentina, para después del 13 de marzo de 2020, día en el que se detectó el primer caso de coronavirus en Venezuela.

La aerolínea sostiene que la suspensión de pasajes ocurrió por un «suceso de causa mayor» y que por ello no van a ofrecer reembolsos, informaron usuarios. Explicaron que durante 2021 la empresa decidió conceder bonos de créditos a varios de los afectados, en algunos casos descontando impuestos.

No obstante, estos bonos duraban un año y debían ser utilizados solo en los destinos que la aerolínea tiene disponible.

@sundde_ve Burnas tardes amig@s quiero preguntar y denunciar a AEROLINEAS ESTELAR que se niega a reembolsar el dinero a los pasajeros que compraron boletos a Madrid días antes de la Pandemia por COVID19 y ellos ya no vuelan a ese destino. Como puedo hacer? — Jonathan Lange (@jclange) August 19, 2022

«Ellos lo único que me saben decir es que debo aprovechar el bono. Mi destino de viaje era Lisboa y ellos solo están viajando internacional hacia Panamá. Ninguno de los destinos a los que ellos están volando es de mi interés, por lo que no tengo dónde utilizar el boleto», dijo a Efecto Cocuyo Hillary Borges, que en 2020 compró dos pasajes que suman un total de 1.227 dólares.

«Yo pagué 800 dólares para ir a Buenos Aires y ellos me dieron el bono crédito por 736 dólares, sin garantizar destino ni precio. Pero ahora me dicen que me anularon el bono unilateralmente», puntualizó Ascanio.

Los afectados afirman que todos los bonos de crédito fueron anulados este mes y que Aerolíneas Estelar expresó que no se hará responsable por la situación. Apuntaron que han enviado distintas denuncias al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) e incluso acudieron al Ministerio Público, sin solución hasta la fecha.

Las restricciones por el coronavirus

El viernes 13 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en territorio venezolano. Un día después, el Inac prohibió los vuelos generales y comerciales (nacionales e internacionales). Esto incluyó las operaciones aéreas privadas, debido a la propagación de la enfermedad, que hasta el 18 de agosto de 2022 acumula 540.977 contagios en el territorio nacional.

A raíz de la suspensión, miles de pasajeros se quedaron varados dentro y fuera de Venezuela y tuvieron que esperar para que las compañías procedieran a gestionar sus boletos ya cancelados. Los vuelos fueron reactivados a finales de 2021.

Lea más en: Crisis del transporte: el sector aéreo es el más golpeado en pandemia.

Vaithy Narváez compró tres boletos a Buenos Aires antes de la pandemia, para visitar a sus hijos junto con su esposo y su suegra, pero su fecha de viaje era el 29 de marzo. Le concedieron un bono crédito en octubre de 2021.

«A nosotros nos dijeron que usáramos el pasaje, porque ellos tienen ruta en Panamá y México. Pero no me sirve, porque yo a lo que voy es a visitar a mis hijos. Hace una semana comunicaron que los bonos créditos se suspendían de inmediato. Pero el mío se vence en octubre y podía renovarse», contó Narváez.

Al escribir a las redes sociales de la aerolínea, recibió un correo electrónico:

«Se confirma lo antes expuesto. Aerolíneas Estelar informa que a partir de la presente fecha todo boleto o bono de crédito correspondiente a la pandemia del COVID-19 queda sin efecto para el uso o la adquisición de otro ticket, siendo los mismos no reembolsables…».

En total, Narváez desembolsó 2.400 dólares para poder viajar en 2020, que exigen le sean devueltos.

Sin poder comprar otro pasaje

Hillary Borges comentó que requiere del dinero que gastó en los pasajes a Lisboa para poder viajar junto con su hija. Cuando contactó con Aerolíneas Estelar, un representante le indicó que si no usa su bono crediticio antes del 31 de diciembre, perderá el dinero.

«Yo quisiera volar, pero a Lisboa y no tengo dinero para comprar otro boleto. La suma de los pasajes ahora es más alta. Y realmente se hace difícil, en mi caso, solo cuento con que ellos me den el reembolso», explicó Borges.

En el caso de las primas Karenth Rivas y Kellymar Alarcón, que se encuentran en Argentina, no hubo bonos crediticios. Ellas no pudieron arribar a Venezuela, debido a que se suspendieron los vuelos en Buenos Aires luego de que se reportara el primer contagiado por COVID-19 en territorio argentino, el 3 de marzo de 2020.

«Hace unos meses atrás fueron a la empresa, averiguaron y como medida de solución le dijeron que podíamos utilizarlos nosotros, su familia, en vuelos nacionales en Venezuela», explicó el padre de Karenth, Freddy Rivas, a Efecto Cocuyo.

No obstante, afirmó que se niega a usar los boletos dentro del país y que su hija y su sobrina exigen a la empresa el reembolso por los 800 dólares que costaron los pasajes.

«Yo no me voy a mover de Mérida, para viajar a El Vigía y luego montarme en un avión a Caracas, por ejemplo, solo para gastarme ese pasaje. Queremos el reembolso», expresó Rivas.

Este 19 de agosto Efecto Cocuyo intentó contactar a Aerolíneas Estelar vía telefónica a través de su call-center y su departamento de pasajes, pero no obtuvo respuesta alguna. Los afectados exigen que sus reclamos sean escuchados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.