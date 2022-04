No solo los habitantes están afectados por las lluvias. Durante esta semana se incrementaron los cortes eléctricos en zonas del estado Mérida. Se reportaron fallas del sistema cuya prolongación superó, en algunas localidades, hasta las 12 horas continuas sin electricidad.

El pasado martes 26 de abril, en el municipio Santos Marquina, localidad que conecta el área metropolitana con el páramo andino, suspendieron el servicio eléctrico en tres ocasiones, en la mañana la quitaron por espacio de cuatro horas (desde las 10:00 a.m.); luego de dos horas (3:00 p.m.) volvieron a quitar la energía eléctrica hasta las 8:00 p.m., cinco horas más sin energía.

Tras transcurrir solo 10 minutos la volvieron a quitar hasta la madrugada con varios intentos de reconexión durante la noche. En total más de 12 horas sin electricidad durante este tiempo.

Para este miércoles 27 de abril, los cortes eléctricos no cesaron, en zonas del municipio Libertador, capital del estado Mérida, quitaron la luz desde las 7:23 a.m. hasta las 4:15 p.m., casi nueve horas sin servicio eléctrico; entre tanto, en Santos Marquina suspendieron el servicio desde las 7:17 a.m. hasta las 4:15 p.m., nueve horas sin luz.

Ejido, Lagunillas, el Valle de Mocotíes y Santa Cruz de Mora son otros de los sectores afectados por los apagones. Según las quejas de los habitantes la situación ha sido difícil ya que colegios, comercios, empresas, se han visto vulnerados en sus funciones, pues las reservas de combustible para las plantas eléctricas se están agotando.

#28Abr.Vecinos de Campo Claro "en las residencias tenemos dificultades para encender el hidroneumático porque el voltaje no es suficiente para que arranque el hidroneumático. 😞 Ayer con luz y sin luz no tuvimos agua. Hoy estamos así…" — Leonardo León (@leoperiodista) April 28, 2022

Esta semana, el campo empresarial y algunas entidades bancarias han tenido paralizaciones completas.

En casi todo el estado la telefonía celular, local e Internet (ABA-Cantv) no funciona.

De acuerdo a la organización Promedehum, durante todo el mes de marzo se registró un fuerte incremento de 203 % en los cortes eléctricos en ocho sectores monitoreados en el estado Mérida.

El pasado 15 de marzo se oficializó el Plan de administración de carga por parte de autoridades regionales y Corpoelec; sin embargo, para los residentes de eta región andina esta no es una situación nueva.