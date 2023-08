Atados de manos y con los ojos vendados, un grupo de activistas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer (Lgbtiq+) protestaron en la plaza Candelaria, en el centro de Caracas, contra la criminalización hacia el colectivo.

Con un acto performático realizado la mañana de este miércoles 9 de agosto, los activistas realizaron una representación de los 33 hombres detenidos de manera arbitraria el pasado 23 de julio en un spa ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

Los manifestantes tenían colgados en sus pechos un número, un mensaje en representación de los 33 y dentro de un círculo simularon estar detenidos; mientras que una mujer que representaba la justicia, y que vestía de negro con una falda compuesta por bolsas plásticas rotas recorría el círculo.

Pidieron justicia para los detenidos (Mairet Chourio)

El activista Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio de Violencia Lgbtiq+, señaló que desde la organización que representa y otras ONG han denunciado el escalamiento del proceso de criminalización a las personas por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

“Que hoy no estén en la cárcel, no quiere decir que esto no se haya acabado, no nos hemos olvidado de este caso, no vamos a guardar silencio sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que hizo el Ministerio Público y la PNB es una injusta violación a los DDHH, solo basados en nuestra orientación sexual”, explicó el activista.

El pasado 23 de julio, 33 hombres que se encontraban en el Spa Club Avalón de Valencia fueron arrestados de forma arbitraria por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Los detenidos fueron expuestos al escarnio público e imputados por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.

Las victimas estuvieron más de dos días detenidas (Mairet Chourio)

La Policía acusaba a los hombres de realizar una “orgía” dentro del recinto, cosa que fue desmentida por las víctimas, y que si fuera cierta la versión policial, los hombres adultos que fueron detenidos no estarían cometiendo algún delito, según las leyes venezolanas, cómo lo han explicado diferentes especialistas en derecho.

Los hombres estuvieron presos por más de 48 horas y no se les permitió la visita, fueron robados y sus fotografías e identidades fueron expuestas en redes sociales.

Los detenidos fueron excarcelados y tienen una medida de presentación ante los tribunales cada 30 días.

Nuevos delitos

Velásquez informó que al dueño del bar y a los dos empleados se les quieren imputar delitos vinculados a la insalubridad del local y funcionamiento en una zona residencial, pero dejó claro que estas acusaciones no salieron a relucir en la audiencia de presentación de los tres.

“Son unos delitos que no sabemos de dónde sacan (…) de dónde sacan las pruebas que sustentan esta posible imputación en contra de los tres”, añadió.

Los activistas han exigido un sobreseimiento a todos los imputados por el caso, ya que no estaban cometiendo delito alguno y exigieron la investigación contra la jueza, la fiscal y los funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento ilegal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó este lunes su preocupación ante “las acciones arbitrarias” y “los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela” contra personas LGBTI, por lo que urgió al país a “abstenerse de criminalizar” a este colectivo.

También 130 organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su rechazo a este hecho y alertaron sobre una criminalización contra el colectivo en Venezuela.

El pasado viernes, el fiscal general designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público solicitará el sobreseimiento de la causa contra 30 de los 33 hombres, mientras que a los otros tres “se les van a seguir las investigaciones”.

