Era la primera vez que Juan* visitaba una sauna, en la que la clientela frecuente son hombres gais y bisexuales. El joven se encontraba de visita en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, y decidió acudir junto a un amigo a pasar un rato en el lugar.

Junto a su amigo, Juan* se sentó en la barra del local, donde también venden licores, cuando de pronto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en el local.

Los funcionarios entablaron una conversación con el dueño del recinto, le pidieron los documentos del negocio porque supuestamente estaban atendiendo una denuncia anónima por contaminación sónica.

Pero antes de realizar el procedimiento, que abogados y defensores de derechos humanos catalogaron como arbitrario, un familiar de los detenidos, que no será identificado por temor a represalias, contó a Efecto Cocuyo que dos funcionarios vestidos de civil ingresaron al establecimiento para mezclarse entre los clientes.

“Ellos llegaron de civil, como si fueran clientes del local”, dijo la fuente. Minutos después llegó la comisión que detuvo a los 33 hombres.

El joven Juan*, a pesar de que estaba en la barra, podía escuchar gran parte de la conversación que sostenían los funcionarios con el dueño del local. El dueño del negocio se notaba molesto por los argumentos que hacía la policía, sin embargo, en todo momento mostró los documentos que validan la legalidad del establecimiento.

Ese domingo 23 de julio, en la sauna no hubo orgía, como reseñaron algunos medios de comunicación y algunas minutas filtradas en grupos policiales. “Allí nadie estaba desnudo como dijeron, todos estaban vestidos y no estaban teniendo sexo en el lugar y si así fuera no es un delito”, cuenta la fuente.

La aprehensión

La detención se produjo bajo engaño. Según la fuente entrevistada los funcionarios policiales le indicaron a los detenidos que tenían que acompañarlos a la sede policial para que sirvieran como testigos de un procedimiento policial, pero no les dieron muchos detalles.

El allanamiento se realizó sin orden judicial y los funcionarios tampoco detuvieron a los hombres cometiendo algún delito en flagrancia. En el local había aproximadamente 39 personas, seis de ellas no fueron detenidas por los efectivos de seguridad. “Al parecer pagaron para no ser detenidos”, contó la fuente.

La fuente relata que dentro de la comisaría un funcionario pidió una coima de 1.000 dólares, que debían reunir entre todos los detenidos para evitar el procedimiento judicial, y aunque los hombres accedieron a reunir el dinero, por miedo a estar en la cárcel, otro efectivo de seguridad les indicó que los aprehendidos no iban a pagar nada. En ese momento ya la Fiscalía estaba enterada del caso.

Los 33 detenidos llegaron a la sede de la PNB de Los Guayos, en Carabobo, donde lo primero que hacen los funcionarios es pedirles el dinero que tenían en divisas, para que de esta manera cuando fueran encerrados con los presos comunes estos no los fueran a robar.

“Ellos inocentemente entregaron sus divisas para no perderlas y al final la perdieron porque no se las entregaron y tampoco estuvieron encerrados con presos comunes”, cuenta la fuente.

Llevados a un CDI

La familia de Juan* no sabía nada de su paradero. A las 9 de la mañana del lunes 24 de julio, el joven pudo notificar a sus familiares mediante un contacto telefónico que había sido detenido pero que los funcionarios policiales le explicaron que pronto sería liberado.

Sus familiares se dirigieron a la sede policial donde estaban detenidos y luego al Palacio de Justicia de Carabobo, para conocer en qué estado se encontraban y lo que había ocurrido.

Los familiares solo tuvieron acceso a los detenidos por cinco minutos, allí corroboraron que se encontraban bien y que no estaban detenidos en una celda con presos comunes.

“Él me comentó que esa noche los funcionarios le llevaron muchos perros calientes y también jabón para que se bañaran. En ese punto creo que ya los funcionarios sabían que habían metido la pata con ese procedimiento”, dijo.

El familiar señala que al día siguiente de la detención, los 33 hombres fueron llevados en grupo de 10 hasta un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), para que los médicos corroboraron que los detenidos no habían sido sometidos a golpes y torturas.

”Los tenían como delincuentes, como si hubieran matado a alguien, el martes los trasladaron al Palacio de Justicia para la audiencia, pero estuvieron esperando todo el día porque no encontraban un lugar donde pudieran estar los 33 muchachos. Al final no se dio la audiencia y a las 11 de la noche nos dijeron que no se iba a realizar”, dijo.

Tras el arresto su padre se enteró que era gay

Parte de la familia de Juan tenía conocimiento de la preferencia sexual del joven, pero este no quería que su padre supiera que era un chico homosexual. Tras la detención el padre del joven se enteró que su hijo era gay.

“Mi papá no sabía que mi familiar era homosexual, ese día se enteró, afortunadamente no lo tomó mal, no le reclamó ni nada, pero igualmente está ese resentimiento. En el local había personas que tenían esposas, hijos y ellas se enteraron de la peor manera”, comenta.

Juan*, cabizbajo junto al resto de los detenidos fue retratado por las cámaras de la Policia Nacional, como si ser homosexual fuera un delito. La foto se publicó en portales informativos y grupos de WhatsApp donde fueron criminalizados por el simple hecho de estar disfrutando de un fin de semana en un local privado.

El día de su arresto le decomisaron 20 dólares en efectivo y 300 bolívares y su teléfono celular. El dinero no le ha sido devuelto y el teléfono supuestamente está en la Fiscalía, donde le exigieron la factura para poder retirarlo.

Juan y los otros ciudadanos detenidos fueron excarcelados pero están sometidos a un régimen de presentación cada 30 días. Los delitos por los que fueron imputados son: ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica, pero los abogados defensores insisten que deben ser absueltos de todos esos cargos porque no hubo delito.

*Juan es un nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente

