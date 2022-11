Los activistas LGBTI que se encadenaron frente a la Defensoría del Pueblo en los últimos dos días se reunieron la noche del martes 22 de noviembre con el titular de este despacho, Alfredo Ruiz.

En la sede de la institución comenzaron una protesta de encadenamiento para demandar que se dejen de vulnerar los derechos de la comunidad.

Ruiz se comprometió en revisar algunas de sus solicitudes con el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde demandan que el Registro Civil se pronuncie sobre las peticiones de personas trans, a quienes les niegan el cambio de nombre, pese a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Casos en el CNE y la AN

El funcionario dijo que esa sentencia se refiere al caso específico del registro de un niño con dos madres, pero los activistas LGBTI dijeron que es un derecho para toda la comunidad.

«Ya agotamos la vía administrativa y la vía judicial, pero nos queda pedir su apoyo», dijo uno de los manifestantes que se encadenó ante la Defensoría del Pueblo, en una transmisión en vivo por la red social Instagram.

Sobre el caso del CNE, Ruiz manifestó que «eso es lo que vamos a revisar. Con esa negativa (del CNE) se va al TSJ. Lo que quiero es revisar con el CNE que pasa con eso. Un silencio es una respuesta negativa», sostuvo.

La Ley de Registro Civil del año 2009 permite el cambio de identidad a personas trans, pero hasta la fecha esto no se cumple.

Ruiz también dijo que podría recurrir a la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, para tratar las peticiones sobre las familias homoparentales y el matrimonio igualitario.

Los activistas comenzaron la protesta este lunes 21 de noviembre. Foto: Efe

Discriminación en la Fanb

Igualmente dijo que iría al Parlamento para tratar la discriminación dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), donde no admite a personas LGBTI.

«Vamos a estudiar si vamos a recurrir concretamente a la Sala Constitucional o a la Asamblea Nacional que fue la vía por la que se puso un parche anterior cómo es el caso de los delitos de naturaleza militar, que había una doctrina que los delitos militares eran juzgados en justicia militar», explicó Ruiz.

Dijeron que la homosexualidad se condena dentro de la Fanb con tres años de cárcel, por lo que existen presiones contra estas personas para que pidan la baja dentro de la institución.

Los activistas denunciaron que hay sentencias con hasta 18 años de espera en el TSJ como el de la exparlamentaria Tamara Adrián y otras cinco sentencias que tienen seis años de espera, sobre los derechos de cambio de identidad de personas trans.

«Hemos agotado todas las vías, la administrativa y la judicial. La iniciativa popular legislativa la agotamos, qué más tenemos que agotar», le preguntaron al funcionario.

Ruiz calificó que lo «más complejo» era entre el CNE y el TSJ por las demandas del matrimonio igualitario.

«La Sala Constitucional ha señalado que no tiene una ley al respecto. Por eso es más fácil ir a la Asamblea Nacional», explicó el defensor del pueblo.

Recordaron que en el año 2014 se entregó un anteproyecto de Ley sobre el matrimonio igualitario que ocho años después no se ha discutido.

Ruiz aseguró que con la Sala Constitucional le «llevaría tiempo» hacer el contacto, y en el video mencionó que podría ser «tres semanas».

«Actúa como abogado del Estado venezolano»

Los manifestantes rechazaron las respuestas de Ruiz al considerar que «actúa como el abogado del Estado venezolano», y le volvieron a exigir que los acompañara en sus demandas de una forma comprometida.

«Es sumamente preocupante la posición del defensor del Pueblo porque usted me está diciendo que no puede casarse con un hombre porque la ley no lo permite», dijo uno de los encadenados.

Reprocharon que Ruiz les respondiera que las personas LGBTI tienen los mismos derechos en Venezuela, cuando la realidad es lo contrario y son discriminados.

El defensor les respondió que no podía convertirse en el intérprete de los manifestantes, pero les pidió que levantasen la huelga. Y para hacerlo, los activistas mencionaron que en cualquier reunión que sostuvieran necesitaban llegar a acuerdos para poder cesar la protesta y le recordaron que la Defensoría del Pueblo debe encabezar la lucha.

También le propusieron que diera una rueda de prensa para denunciar la vulneración de los derechos de las personas LGBTI, a lo que Ruiz aseguró que se comprometía en defender las garantías de toda la población.

«Puedo acompañarlos, en la medida de lo posible, porque no puedo ir a todas las reuniones, pero sí hacerle seguimiento a las respuestas», reiteró.

Sin embargo, el defensor del Pueblo se negó a acompañarlos en un pronunciamiento público que le pedían para sensibilizar a la población en general sobre los derechos de las personas LGBTI.