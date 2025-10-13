La mañana de este lunes 13 de octubre, varias universidades del país amanecieron con pancartas en respaldo a la dirigente opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025.

En la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), su alma máter, se desplegó una tela blanca en la feria con el mensaje: “El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista. This is a movement”. La pancarta colgaba sobre el área donde suelen concentrarse los estudiantes de la universidad, ubicada en Montalbán, municipio Libertador.

De acuerdo con un post del partido Vente Venezuela en su cuenta en X, similares carteles aparecieron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Universidad Central de Venezuela – Maracay, Universidad de Oriente – Nueva Esparta (UDO NE), Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG), Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad de Oriente – Monagas (UDO M).

En esas sedes, los lienzos mostraban el mensaje “Libertad, loading… 95%. Está pasando”, acompañado del dibujo de una flor negra.

Las fotografías circularon en redes sociales durante toda la mañana y la cuenta de X @VenEsVenezuela publicó un hilo con las fotos de las diez universidades que fueron parte de esta manifestación.

Machado reaccionó en X, donde escribió: “Ustedes son la fuerza que no se rinde. Venezuela tiene futuro porque hay una generación que ya decidió ser libre”.

Los mensajes aparecieron en medio de un ambiente contenido y de celebración silenciosa. Aunque la entrega del Nobel generó reacciones en redes y en el exterior, dentro del país persiste un clima de cautela.

Muchos ciudadanos admiten haber recibido la noticia con emoción, pero también con la prudencia que impone el contexto político. La prudencia domina incluso entre quienes no simpatizan con Machado, pero reconocen la magnitud del premio.