5 mil familias de Parque Caiza llevan más de un mes sin recibir agua por tubería

Habitantes de Parque Caiza, en el municipio Sucre de Miranda, denuncian este 4 de diciembre que llevan más de 30 días sin recibir agua en sus hogares. Afirman que a la fecha hay 5 mil familias afectadas por la interrupción del servicio y exigen respuestas a la estatal Hidrocapital.

El problema en el suministro de agua no es nuevo en el sector, ubicado en la parroquia Caucagüita. Sin embargo se ha venido agudizando desde hace cinco meses. En noviembre de 2022, las tuberías dejaron de llevar el líquido a las casas y los propietarios empezaron a pagar hasta 10 dólares por cisternas para poder abastecerse.

El pasado 29 de noviembre los vecinos perjudicados se reunieron con el presidente de Hidrocapital-Sucre, José Luis Estela, la concejal María Marrugo y miembros de la alcaldía de Sucre en busca de soluciones. Ese día las autoridades aseguraron que se estaba trabajando en reparar el sistema de bombeo en el embalse La Pereza, en Mariche, también en el estado Miranda.

#04Dic | Seguimos 5MIL FAMILIAS Sin recibir AGUA por tubería, queremos y exigimos Agua ya! Dónde está el cronograma de cisternas??? Varias familias sin una gota de agua!

@VTVcanal8

@ReporteYa

@ElPitazoTV pic.twitter.com/kp4nBbjQX8 — Parque Caiza (@ParqueCaiza) December 4, 2022

Sres mientras la comunidad de Parque Caiza y sus más de 5.000 Familias, padece por más de un Mes la falta de Agua, los Cisternas haciendo su AGOSTO en Diciembre, por la necesidad y la desesperacion de tener agua en nuestros Hogares.

Familias advierten que sus dinámicas cotidianas han cambiado por la falta de agua: lavar, bañarse y cocinar son actividades que se volvieron complicadas. Indican que han tenido que trasladar personas enfermas a casas de otros familiares. También se muestran preocupadas por la llegada de diciembre.

«Que miedo pasar Navidad sin una gota de agua. He pagado casi setenta dólares en estos días en pura agua, porque tengo a mi abuela enferma del estomago y ¿qué hago?, ¿le digo que se vaya a otro lado? No puedo, no tengo quién me la cuide. Además, en la casa vivimos cinco personas y hay un solo baño que sirve. Estamos desesperados», expresó Neida García, vecina de la comunidad, a Efecto Cocuyo.

En marzo de este año la ONG Monitor Ciudad alertó que los habitantes de la capital gastan al menos 20 dólares mensuales en agua potable embotellada, debido a que pasan varias jornadas sin el suministro o el líquido que sale de las tuberías presenta mal olor y un color amarillento.

Hoy, el sueldo mínimo venezolano equivale a 130 bolívares o 13 dólares al cambio según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Una tubería rota en El Hatillo

Los problemas de agua no solo son recurrentes en Parque Caiza, habitantes de El Hatillo, municipio del Área Metropolitana de Caracas, también denuncia fallas en el suministro. Este 4 de diciembre usuarios en redes sociales denunciaron que una tubería se rompió en el sector La Unión.

«¿Será que nos tendrá cuatro semanas más sin agua?», expresaron algunos. Para el 30 de noviembre, residentes del Alto Hatillo denunciaban que llevaban tres semanas sin agua.

En marzo de 2022, Monitor Ciudad informó que los caraqueños viven alrededor de 100 horas sin agua a la semana. El 1 de noviembre el director de la ONG, Jesús Armas, dijo a EFE que, en promedio, no hay agua 109,2 horas, lo que afecta la calidad de vida de los adultos y niños en la capital venezolana.