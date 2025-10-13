Una intervención militar en Venezuela sería muy desestabilizador para Latinoamérica y violaría el derecho internacional, afirmó este lunes en declaraciones a Efe la jefa de la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y candidata a secretaría general de la ONU, Rebeca Grynspan.

«Definitivamente, la región siempre ha estado en contra de una intervención militar y eso ha unido a la región en el pasado. Yo creo que sigue siendo la posición regional, que sería muy desestabilizador para la región latinoamericana», dijo al comentar los recientes bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones que habían partido de Venezuela por supuestamente transportar droga.

Esas acciones, sumadas al posicionamiento de personal militar en áreas marítimas próximas al país caribeño, ha sido interpretado por el Gobierno venezolano y una parte de analistas como señales de un plan de invasión.

Asimismo, Grynspan dijo que Latinoamérica necesita «bajar la impredictibilidad» porque la inestabilidad política termina arrastrando a la economía y hace dudar a los agentes económicos sobre si las reglas de juego se mantendrán.

No obstante, reconoció que a pesar de la inestabilidad política, el descontento social, la falta de confianza en las instituciones y la elevada criminalidad, «a América Latina no le ha ido tan mal con respecto al resto del mundo».

Por otro lado, sostuvo que las circunstancias actuales del comercio internacional confirman la importancia de los bloques y del regionalismo, y dijo que espera que los países latinoamericanos salgan de su lógica de bloques comerciales parciales.

«En la economía global los bloques vuelven a ser importantes y el regionalismo está de regreso. Vemos lo que está pasando en África, donde hay todo un esfuerzo para tener un mercado africano integrado, y yo extraño una energía positiva en este sentido en América Latina, (donde) tenemos distintos bloques», comentó.

Agregó que ningún país pone en duda la importancia de integrarse de manera inteligente al comercio global «porque en todos nuestros países los mejores años para la economía, en los que se bajó la pobreza y la desigualdad, fueron los años de bonanza en el comercio internacional»

«La divergencia ideológica no está en el comercio internacional (…) y si hiciéramos el esfuerzo de converger en normas técnicas y en normas de origen, podríamos integrarnos a través de nuestros acuerdos (comerciales) con el resto del mundo, con sólo hacer este esfuerzo», aseguró.

«A mí me parece posible hacerlo, aunque no lo hayamos podido hacer en el pasado», opinó, sin cuestionar la importancia que tienen los acuerdos que los distintos bloques creados a nivel subregional (como el Mercosur, la Comunidad Andina o el Mercado Común Centroamericano) han logrado con Europa y Asia.