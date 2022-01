Tsunamis tocan las costas del Pacífico tras erupción en Tonga

La erupción de un volcán submarino en Tonga generó este sábado «pequeñas olas de tsunami que no son amenazantes en la cuenca caribeña», informó el Servicio de Avisos de Tsunami de EE.UU. en su página web.

Dichas olas oscilaron entre los 3 centímetros (0,1 pies) registrados en Isla Mujeres y en Puerto Morelos (México) a los 12 centímetros (0,4 pies) medidos en la isla de Mona, en Puerto Rico (Estados Unidos), precisó dicho servicio perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La institución subrayó que no se requiere «tomar ninguna medida» porque el tamaño de las olas no es motivo de preocupación, e insistió en que no hay ninguna amenaza de tsunami en Puerto Rico, las islas Vírgenes estadounidenses o las británicas.

La nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur, donde se produjo la erupción volcánica, está situada a más de 10.000 kilómetros de Isla Mujeres (México) y a más de 12.000 de Puerto Rico.

La erupción de ese volcán provocó un tsunami que golpeó la costa este de Estados Unidos y Canadá y también la de Japón, y generó preocupación en todos los países con salida al Pacífico, con evacuaciones en varias regiones de Chile.

El Servicio de Avisos de Tsunami de EE.UU. eliminó la advertencia de tsunami para Hawái horas después de emitirlo, tras comprobar que no se habían producido olas que llegaran a esa magnitud en dichas islas estadounidenses del Pacífico.

En Japón

Las costas del Pacífico de Japón fueron golpeadas la madrugada de este domingo por un tsunami tras la erupción de un submarino en Tonga que llevó a las autoridades niponas a emitir una alerta e instar la evacuación de millas de personas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que las olas del tsunami podrían alcanzar los 3 metros en el conjunto de islas Amami y Tokara (sudoeste) e Iwate (noreste), y hasta un metro en la costa este.

La mayor altura registrada hasta el momento se demostró en la isla de Amami Oshima poco antes de la medianoche, de 1,2 metros. Imágenes grabadas por los vecinos y compartidos en redes sociales mostraron atascos en las carreteras locales de la ínsula en su camino para evacuar a lugares elevados, adonde finalmente se dirigían a pie.

En Chile

La Oficina Nacional de Emergencias de Chile (Onemi) emitió este sábado una alerta preventiva y pidió evacuar las costas de siete regiones de todo el país, además de la Isla de Pascua y otras zonas, tras la erupción de un volcán cerca de la isla de Tonga en el océano Pacífico.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) declaró a través de Twitter el «Estado de Precaución» que, según la escala de riesgos que maneja este organismo, «indica la posibilidad de tsunami menor» en esos territorios.

Grupos de personas tratando de alejarse de la costa con enseres y mascotas se observaron en algunas playas concurridas de estas siete regiones: Arica y Coquimbo (al norte); Ñuble, Biobío y La Araucanía (centro-sur), y Los Ríos y Los Lagos (sur).

Norteamérica golpeada

Un tsunami derivado de la erupción de un volcán submarino en Tonga golpeó este sábado la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, con olas que al menos un caso superaron el metro de altura y provocaron inundaciones leves en parte de California.

«Se está produciendo un tsunami a lo largo de la costa de Alaska, la Columbia Británica (canadiense) y la costa oeste de Estados Unidos», indicó poco antes de las 11:00 de la mañana en esa zona (19:00 GMT) el Servicio de Avisos de Tsunami de EE.UU. en su cuenta oficial de Twitter.

Las olas registradas hasta ahora oscilan entre los 7 centímetros (0,2 pies) en Alameda (California) hasta el metro con 24 centímetros (4 pies) en Port San Luis, a unos 300 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el mismo estado, según ese servicio perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El impacto tuvo lugar a pesar de que la costa californiana está situada a casi 8.700 kilómetros (5.400 millas) de la nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur, donde se produjo la erupción volcánica.

Precaución en Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica ordenaron este sábado precaución en su costa del Pacífico ante la posibilidad de corrientes y oleajes producto de un tsunami ocasionado por la erupción de un volcán submarino en Tonga.

«La Comisión Nacional de Emergencias solicita suspender actividades acuáticas en la zona costera de la vertiente del Pacifico y no estar en la línea de la playa este sábado en un período de al menos una hora, específicamente de 12:30 p.m. (18.30 GMT) a 1:30 p.m (19.30 GMT)», indica un comunicado oficial.

La CNE explicó que «no se espera una afectación extraordinaria» pero que es necesario mantener la vigilancia y la precaución en la costa del Pacífico.