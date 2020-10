Trump vs Biden: cómo el fantasma del “socialismo” divide el voto venezolano en Estados Unidos

Pese a todo, Trump no ha concedido a los venezolanos en Estados Unidos el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el Partido Republicano ha votado en el Congreso en contra de esa iniciativa, cuya aprobación ha sido prometida por Biden en caso de llegar a la Casa Blanca.

Esta reconocida actriz y empresaria, con más de 20 años en Miami, es miembro de la Venezuelan American Republican Alliance (Alianza Republicana Venezolana Estadounidense) y desde allí no solamente impulsa la candidatura de Trump, sino también los valores del Partido Republicano.

Tejera afirma que le preocupa el discurso duro que ha habido en los últimos meses en contra de los cuerpos policiales y la posición del Partido Demócrata a favor del aborto y de la educación universitaria gratuita. “Lo de educación gratis y todo gratis no existe. Es una mentira. Ningún sistema puede aguantar eso”, apunta.

“Él no tiene que decirlo (que se va a aliar con Maduro). Las personas que hemos vivido el comunismo de alguna manera no necesitamos interpretar. Es un hecho porque es un patrón, es una agenda que se ha venido cumpliendo desde hace más de 12 años. Esto ya está inventado. El comunismo no lo inventaron ayer”, señala.