Ambiguo se mostró el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo, cuando un periodista le pidió confirmar si recibió una carta del mandatario Nicolás Maduro en la que le invitaba a negociar. Preguntado por el asunto, simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela».

Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EEUU atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez. En esa misiva le proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EEUU, Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.

«Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir», contestó.

Según Reuters, que tuvo acceso a la carta de Maduro a Trump, el mandatario venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen 70 % de estas.

«Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (…). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas», apunta Maduro.

El líder chavista también destacó a Grenell como un «canal que ha funcionado inmaculadamente» para resolver en el pasado las acusaciones de EEUU de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que este sábado Trump volvió a enarbolar.

Trump dijo en la red Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus «presos» que han sido «forzados» a ir a Estados Unidos por el «liderazgo venezolano», en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

EEUU ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe y, al menos, tres ellas procedentes de Venezuela, según las versiones de Washington. La cuarta embarcación atacada se desconoce el origen.

