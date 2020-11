Trump despide al funcionario de seguridad electoral que negó el fraude

El presidente Donald Trump anunció este martes en Twitter que despidió a Chris Krebs, director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, quien refutó hace unos días públicamente las afirmaciones sobre el fraude electoral en Estados Unidos.

“La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, en el sentido de que hubo fraudes y faltas masivas, incluidas las personas muertas que votaron, los observadores electorales no permitidos en los lugares de votación, ‘fallas’ en las máquinas de votación que cambiaron las opciones de Trump a Biden, votaciones tardías y muchos más” tuiteó Trump.

“Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido despedido como Director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad”.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020