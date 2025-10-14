El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que el Ejército de su país realizó otro «ataque cinético letal» contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, a escasas 12 millas náuticas, y confirmó la muerte de «seis narcoterroristas».

El operativo, ordenado bajo sus facultades como comandante en jefe, resultó en la muerte de seis hombres identificados por la Casa Blanca como «narcoterroristas» vinculados a organizaciones terroristas designadas.“Bajo mis autoridades permanentes como comandante en jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal en un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM, justo frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes ilícitas narcoterroristas y transitaba por una ruta DTO conocida. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo del barco murieron en el ataque. Las fuerzas de EE.UU. no fueron afectadas”, declaró Trump en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

El presidente compartió un video del impacto, mostrando una explosión que desintegra la embarcación en pleno mar, similar a grabaciones de operaciones previas.

Fuentes del Pentágono indicaron que el golpe fue llevado a cabo por drones o misiles lanzados desde activos navales en la región, sin riesgo para personal estadounidense.

“Estos ataques continuarán hasta que las agresiones contra el pueblo americano cesen”, enfatizó Trump, aludiendo al flujo de drogas que, según su administración, «envenena» a la nación.

Campaña militar en escalada

Este incidente marca el quinto «ataque cinético letal» de la administración Trump contra embarcaciones sospechosas en el Caribe desde septiembre, con un saldo acumulado de al menos 34 presuntos narcotraficantes fallecidos.

La serie de operaciones se enmarca en una doctrina agresiva contra los cárteles latinoamericanos, impulsada por la designación de grupos como el venezolano Tren de Aragua (TdA) como «organizaciones terroristas extranjeras» en febrero de 2025. t

El primer golpe ocurrió el 2 de septiembre, cuando un ataque mató a 11 presuntos miembros del TdA en una ruta «conocida» de narcotráfico. Le siguieron operaciones el 15 de septiembre (cuatro muertos), principios de octubre (cuatro más) y ahora este último, que eleva la tensión en la región.

La administración Trump ha desplegado una flota sin precedentes en el Caribe, incluyendo ocho buques de la Armada, aviones F-35 y drones MQ-9 Reaper basados en Puerto Rico, con más de 4.000 marines y marineros en alerta.

El Pentágono argumenta que estas acciones constituyen «autodefensa» bajo el Artículo II de la Constitución, al considerar a los narcotraficantes como «combatientes ilegales» en un «conflicto armado» con los cárteles.