El cardenal italiano Pietro Parolin, exnuncio apostólico en Venezuela y actualmente secretario de Estado vaticano, mostró su deseo de que el premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado «realmente ayude al país».

«Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país. Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos», dijo el «número dos» del Vaticano la noche de este viernes al margen de un acto en declaraciones recogidas por los medios vaticanos.

El Comité Noruego del Nobel escogió a María Corina Machado para el Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela».

Parolin conoce muy bien Venezuela, donde tuvo responsabilidades como nuncio entre 2009 y 2013, lapso en el que se le reconoce como actor principal en el restablecimiento de la relaciones entre el Vaticano y el gobierno de Hugo Chávez.

Hace una semana, el embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Franklin Zelter, le hizo entrega al cardenal Parolin una misiva para el papa León XIV enviada por el mandatario Nicolás Maduro, en la que le pedía su apoyo especial para «preservar la paz» en Venezuela.

Desde agosto pasado, entre la Casa Blanca y Miraflores se viven momentos de tensión que han ido en aumento, tras el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe en lo que definen como un operativo con los carteles del narcotráfico que introducen drogas a EEUU.

