Rusia exige retirada de diplomáticos de EEUU con más de tres años en Moscú

Rusia exigió hoy, 1 de diciembre, a la Embajada de Estados Unidos en Moscú la retirada del país en un plazo de dos meses de todos aquellos diplomáticos que lleven trabajando más de tres años, en respuesta a la expulsión de 27 diplomáticos rusos de EEUU.



«Los empleados de la Embajada de EEUU que llevan en Moscú más de tres años deberán abandonar el país hasta el 31 de enero de 2022», declaró en su rueda de prensa semanal la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, al señalar que es una respuesta a las limitaciones impuestas a diplomáticos rusos en Estados Unidos.



Según Zajárova, Washington no tiene autoridad para dictar a Rusia los parámetros de estancia de los diplomáticos en EEUU.



«Fueron enviados allá por Rusia en base a la política de recursos humanos de nuestra institución, el servicio diplomático. Los socios estadounidenses decidieron por nosotros cómo y quién de los diplomáticos ruso deben abandonar el país y cesar sus actividades», afirmó, al denunciar que «esto no se inscribe en modo alguno en las normas diplomáticas», señaló.



Zajárova indicó que se trata de «una intromisión flagrante en el derecho soberano de un Estado que elige a sus representantes, diplomáticos y define la duración de su estancia, en base a las leyes y reglas escritas por el anfitrión».



«Subrayo que no es una elección nuestra. Es un juego que nos impusieron nuestros socios estadounidenses», indicó, y lamentó que los esfuerzos de «razonar y dar una solución constructiva» al asunto no condujesen a nada.



El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antónov, informó el pasado sábado al canal de televisión Rossiya 24 que 27 diplomáticos rusos deberán abandonar EEUU el próximo 30 de enero y otros tantos el 30 de junio de 2022, debido a la negativa estadounidense de extenderles el visado, ya que llevan más de tres años en el país.



El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, alertó hoy de que Rusia responderá simétricamente y pedirá la salida de aquellos diplomáticos que lleven más de tres años en Rusia, aunque señaló que Moscú «está en contra de eso y ha propuesto a los estadounidenses a renunciar a estas exigencias».



Además, lamentó que EEUU no haya respondido todavía a Rusia respecto a la fecha de la próxima consulta sobre las discrepancias diplomáticas entre ambos países, que profundizan las tensiones entre Moscú y Washington.



«Bastaría con anunciar el cese de estas exigencias. Y luego dialogaríamos y buscaríamos soluciones. Pero eso no sucede, ellos siguen avanzando a la fuerza, continúan los intentos de presionar», concluyó.