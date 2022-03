Petro muestra fuerza en Colombia en las elecciones de este #13Mar

El senador Gustavo Petro dio este domingo, 13 de marzo, un golpe en el tablero presidencial colombiano al arrasar, en la consulta del Pacto Histórico, que agrupa a la izquierda, y tendrá como gran rival a la derecha capitaneada por Federico Gutiérrez, mientras que el centro se hundió en las urnas.



Petro, que buscará por tercera vez la Presidencia tras los intentos fallidos de 2010 y 2018, obtuvo más de 4,2 millones de votos (80,48 %) en el Pacto Histórico, con el 95 % de las mesas escrutadas, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Si la alta votación de Petro era esperada, no lo eran los cerca de 750.000 votos obtenidos por la líder social y activista ambiental Francia Márquez, segunda en la consulta de la izquierda y que se convierte en la revelación de la jornada electoral.



Márquez, una afrodescendiente del departamento del Cauca y desconocida para la gran mayoría de los colombianos hasta hace solo unos meses, obtuvo el 14,06 % de las papeletas del Pacto Histórico, superando a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, que al menos en el papel tenía más caudal electoral y se quedó con 217.000 votos (4,09 %).



La líder social puede convertirse en la compañera de fórmula vicepresidencial de Petro, pues si hasta hoy había dudas en el Pacto Histórico sobre esa posibilidad, la alta votación obtenida por ella la deja sin rivales para esa posición.



«Hemos obtenido una inmensísima victoria», Petro, quien subrayó que «el Pacto Histórico ha logrado dijo el mejor resultado del progresismo en la historia de Colombia», que lo pone «ad portas de ganar la Presidencia de Colombia en la primera vuelta» el próximo 29 de mayo.

Disputa con la derecha

Petro, un exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) que desde hace meses lidera todas las encuestas de intención de voto, se verá en las elecciones presidenciales con al menos otros cinco rivales, entre los cuales el que más parece que puede darle batalla es el exalcalde de Medellín Federico «Fico» Gutiérrez.

Gutiérrez se impuso en la consulta de la coalición de derechas Equipo por Colombia con un poco más de dos millones de votos (54,18 %), resultado que triplicó al segundo en liza, el exalcalde de Barranquilla Álex Char, que obtuvo algo más de 666.000 votos (17,61 %).

«Nosotros recibimos con mucha alegría pero sobre todo con mucha humildad este triunfo que hoy hemos obtenido como equipo, sabiendo que el camino que tenemos por delante es largo y lo vamos a hacer muy bien», manifestó Gutiérrez, quien dijo que en caso de ser elegido será «el presidente de la gente» y combatirá la corrupción.

Pese a que la derecha tiene otros candidatos presidenciales, como Óscar Iván Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, «Fico»

Desde que se inscribió en la consulta de Equipo por Colombia, Gutiérrez es visto por muchos como una carta del expresidente Álvaro Uribe en esa coalición y hay quienes aseguran que Zuluaga terminará renunciando a su candidatura, que no despega, para sumarse al exalcalde de Medellín.

Incluso el presidente Iván Duque dijo recientemente que votaría en las consultas presidenciales de hoy, pese a que pertenece al Centro Democrático y en teoría no necesitaría hacerlo porque Zuluaga es el candidato de su partido.

La esperanza del centro se hunde

Si en la izquierda y la derecha las cosas están bastante claras, el centro, que se presentaba como alternativa a la polarización ideológica, estuvo muy por debajo de sus aspiraciones y, aunque en la Coalición Centro Esperanza se impuso el también exalcalde de Medellín Sergio Fajardo , esa alianza parece hacer agua.



Fajardo, que buscará por segunda vez la Presidencia, obtuvo hoy más de 700.000 votos, equivalentes al 33,33 %, seguido por el exsenador Juan Manuel Galán, con 467.000 sufragios (22,47 %), la ventaja más estrecha de las tres coaliciones .



En su primera declaración como candidato del centro, Fajardo apeló a la unión en torno a su candidatura de los colombianos de todos los partidos políticos que «no quieren más la rabia, la confrontación» y que no desean «vivir entre esa polarización que divide»



La tarea no se le presenta fácil porque a la luz de las votaciones de hoy, Petro por la izquierda y «Fico» Gutiérrez por la derecha parten como los más opcionados en una carrera presidencial en la que el carril del centro quedó más estrecho.



La baja votación de la Coalición Centro Esperanza en su conjunto, que fue superada individualmente por los dos primeros de las otras dos coaliciones, puede ser consecuencia, según analistas, de las constantes peleas entre sus precandidatos, que el mes pasado se llevó a una de ellos , Íngrid Betancourt, a abandonar esa alianza por diferencias sobre apoyos de políticos sospechosos de corrupción.



«La coalición sale castigada por la falta de Sergio Fajardo y el centro se encuentra dividido por culpa de esa falta de decisión», manifestó Betancourt, quien desde el mes pasado, tras abandonar la coalición por diferencias con Alejandro Gaviria, otro precandidato del centro y cuarto en la consulta de hoy con solo el 15,5 %, se inscribió como candidata independiente.



Betancourt considera que Fajardo, por su experiencia política, debió tomar una posición más clara frente a la corrupción, pero no lo hizo y por eso en los resultados de este domingo «hay un doble voto de castigo a las maquinarias de Alejandro Gaviria por haber pretendido ser independiente y haber jugado doble pero también hay un voto de castigo a Sergio Fajardo»