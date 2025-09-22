Otro buque destructor del ejército de Estados Unidos está en Panamá

El buque USS Stockdale, un destructor del Ejército de Estados Unidos, está en Ciudad de Panamá como parte de una «sólida colaboración en materia de seguridad» contra el crimen organizado, según constató EFE este domingo.

La embajada de Estados Unidos en Panamá informó en la víspera, a través de sus redes sociales, de la llegada del USS Stockdale como parte de una «visita programada que resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia maligna extranjera».

En concreto, el USS Stockdale, destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos, está atracado en el puerto de Balboa, uno de los principales muelles marítimos del país, ubicado en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, según hoy comprobó EFE.

Te contamos: Un mes de tensiones entre EEUU y Miraflores: hitos más importantes tras despliegue militar en el Caribe

Tercer buque de guerra de EEUU en Panamá

Esta sería la tercera nave de guerra de EE.UU. en navegar por aguas panameñas ya que el pasado 10 de septiembre el destructor USS Sampson regresó a Panamá como parte también de la cooperación conjunta en materia de seguridad y de combate del narcotráfico «y la influencia extranjera maligna».

Igualmente, el pasado 29 de agosto el buque de guerra, el USS Lake Erie, cruzó canal interoceánico del istmo.

La presencia de estos buques en Panamá sucede en momentos en que EE.UU. ha desplegado barcos militares en aguas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas, situación de Caracas considera una «amenaza».

Fuerzas especiales de Panamá y EE.UU. desarrollan en territorio panameño unos ejercicios iniciados en julio pasado, en el marco de la cooperación para la defensa del Canal interoceánico y otras estructuras del país centroamericano, que implican la presencia de dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook.

Panamá y EE.UU. firmaron en abril un memorando que prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa en el país centroamericano en razón de la cooperación en materia de seguridad.