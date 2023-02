ONG busca familiares de niños víctimas de terremoto de Turquía y Siria antes de darlos en adopción

Save the Children mostró este miércoles su preocupación por la situación de los niños que han sobrevivido a los terremotos de Turquía y Siria y que necesitan ayuda para encontrar a sus familias antes de plantearse su adopción.



«La adopción no es una respuesta adecuada para los niños no acompañados hasta que las autoridades locales y las agencias humanitarias hayan agotado todos los esfuerzos para localizarlos y reunirlos con sus familias y su comunidad ampliada», advirtió la ONG en un comunicado difundido este miércoles.



Así responde esta entidad después de que las imágenes virales de niños rescatados de los escombros en Siria y Turquía hayan provocado una avalancha de ofertas de familias de todo el mundo para adoptar a los menores que hayan podido perder a sus familiares.



Sin embargo, las familias afectadas, las redes locales, las organizaciones humanitarias y las autoridades sobre el terreno «están trabajando con diligencia para reunir a los niños con sus familias inmediatas o ampliadas», añadió Save the Children en la nota.



Además, apuntó a la posibilidad de que algunos de estos niños tengan familia extensa, pero la limitada recepción de telefonía móvil, el colapso de las líneas eléctricas y los daños en las infraestructuras están dificultando la reunificación familiar.

La adopción no es la solución inmediata

La directora de Protección Global de Infancia en funciones de Save the Children Internacional, Rebecca Smith, afirmó que «es natural ver estas imágenes desgarradoras y querer ayudar de cualquier manera posible, pero la adopción nunca debe perseguirse durante o inmediatamente después de una emergencia» como los recientes terremotos en Siria y Turquía.



En este sentido, Smith señaló que «aunque las ofertas de adopción de estos niños que pueden haber perdido a familiares directos pueden ser bien intencionadas, esta no es la solución inmediata adecuada en este momento», ya que «necesitan seguridad y apoyo en un entorno lo más familiar posible (…) con parientes, vecinos o amigos».



Por ello, indicó que «la mejor manera de ayudar a los niños era hacer donaciones a organizaciones locales de confianza sobre el terreno y a agencias humanitarias con experiencia en este ámbito».



En Turquía y Siria, Save the Children tiene previsto llegar a un total de 1,6 millones de personas, incluidos 675.000 niños. Esto incluye 1,1 millones de personas, entre ellas 550.000 niños, en Siria, y 500.000 personas, entre ellas 125.000 niños, en Turquía.



Hasta el momento, la cifra de fallecidos por los dos sismos, de fuerza 7,7 y 7,6 ocurridos en la madrugada del 6 de febrero, supera ya los 35.000 en Turquía y los 5.000 en Siria, pero se teme que aún puede subir mucho más, cuando empiecen a retirarse los escombros.