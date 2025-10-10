Según una nota publicada en el diario estadounidense The New York Times, el Gobierno de Nicolás Maduro, en sus negociaciones con Washington, ofreció apertura de sus recursos naturales para evitar un conflicto entre ambos países.

«Con la esperanza de poner fin al enfrentamiento de su país con Estados Unidos, varios funcionarios venezolanos le ofrecieron al gobierno de Donald Trump una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela a través de conversaciones que duraron meses, según varias personas cercanas a las discusiones», asegura el rotativo neoyorkino.

La nota periodística asevera que esa oferta de gran alcance permaneció sobre la mesa mientras el gobierno de Trump calificaba al gobierno de Nicolás Maduro, de “cártel narcoterrorista”; reunía buques de guerra en el Caribe, y empezaba a hacer estallar embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, transportaban drogas desde Venezuela.

Indican que un funcionario estadounidense de alto rango sostuvo conversaciones con los principales negociadores de Miraflores, quienes ofrecieron, a nombre de Maduro, abrir todos los proyectos petrolíferos y auríferos, existentes y futuros, a empresas estadounidenses.

La oferta habría incluido conceder contratos preferenciales a empresas estadounidenses, invertir el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a Estados Unidos y reducir drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas.

El gobierno de Trump, según el Times, acabó rechazando las concesiones económicas de Maduro y suspendió el diálogo con el chavismo la semana pasada. Esta medida acabó con el acuerdo, al menos por ahora, dijeron personas cercanas a las conversaciones.