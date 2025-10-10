La Casa Blanca estima que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la «política por encima de la paz» al otorgar ese reconocimiento de la paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Comité del Nobel demostró que prioriza la política por encima de la paz”, declaró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

“El presidente Trump seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene un corazón humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, agregó.

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó un día antes del anuncio del galardón.

Trump argumentaba que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca. «Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas», dijo el mandatario republicano.

El mandatario reivindica haber resuelto ocho guerras, la última tras conseguir un acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza.

Las otras siete son: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Sin embargo, varios expertos señalan que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles.

Por su parte, el asesor de Trump en las negociaciones con Venrezuela, Richard Grennell, expresó en X que el Nobel de la Paz «ya murió hace años atrás».

Los expertos en el Premio Nobel insistieron en los días previos al anuncio que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de «América Primero» contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

Con información de agencias internacionales