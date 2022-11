México niega permiso de tránsito a mil migrantes varados en la frontera sur

Autoridades mexicanas negaron este viernes permisos de tránsito a cerca de 1.000 migrantes de unos 10 países que están varados en Tapachula, en la frontera con Guatemala.



Los migrantes se reunieron a las afueras del módulo de atención provisional ubicado en el parque ecológico, en el sur de Tapachula, en busca de los formatos migratorios múltiples que está otorgando el Gobierno de México.



Sin embargo, las autoridades mexicanas no expedirán documentos para que transiten por México de manera legal, sino que buscan que la migración se quede en el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala.



La Formula Migratoria Múltiple (FMM) que otorga el Gobierno de México tiene una vigencia de 30 días y es exclusiva para Chiapas, lo que les impide continuar a la frontera norte.



“No es un documento para avanzar, únicamente es para estar en la entidad y podrían transitar por los municipios circunvecinos como Palenque, San Cristóbal o Comitán”, comentó un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) a uno de los grupos de personas.



Asimismo, México estableció un operativo conformado por el INM, la Guardia Nacional (GN) y Protección Civil para que los extranjeros ingresaran en pequeños grupos de forma ordenada.



Las autoridades federales expusieron que únicamente son candidatos a obtener las Fórmulas Migratorias Múltiples las personas de Venezuela, África, Haití y Nicaragua.

MIGRANTES SE VAN DESANIMADOS Y SIN ESPERANZA

Los migrantes que no han pasado los filtros de las autoridades mexicanas lamentaron que de nada les ayudó el módulo que el INM instaló de manera provisional.



El hondureño Donaldo Arteaga refirió que lo único que buscan es la expedición de una tarjeta para poder seguir porque el dinero está escaso y no hay empleos en la frontera sur.



“Aquí en Tapachula, como no tenemos un documento, todo mundo nos discrimina porque somos extranjeros y buscamos algo que nos ayude a tener un trabajo digno para trabajar”, contó a EFE.



En este módulo de atención provisional únicamente calificaron unos 200 migrantes de diversos países que cumplieron con los requisitos a la hora de obtener sus FMM para estar de manera legal en Chiapas.



Otros migrantes se están reuniendo en el parque Central Miguel Hidalgo para determinar si salen en caravana con destino a la frontera norte.



Lo que ocurre en Tapachula refleja que la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados.



El Gobierno de México también ha afrontado críticas por el despliegue de casi 30.000 elementos de las Fuerzas Armadas para tareas migratorias en las fronteras norte y sur.