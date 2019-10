Lenín Moreno traslada sede de gobierno a Guayaquil

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció en cadena nacional de radio y televisión su decisión de trasladar la sede del gobierno a Guayaquil, tras las fuertes protestas que arrecían en el país meridional y que este lunes 7 de octubre llegaron al centro de Quito, capital del país.

En una alocución obligatoria que se realizó la noche de este lunes, y horas después que los militares desalojaron del Palacio Presidencial a los medios de comunicación, Moreno ratificó que mantendrá las medidas económicas que son el germen del conflicto que se desató la semana pasada en la nación andina.

«Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen», dijo el gobernante acompañado de su vicepresidente, el alto mando militar y policial del país.

En el marco del estado de excepción que decretó la semana pasada por 60 días y que este 7 de octubre la Corte Constitucional ecuatoriana limitó a solo un mes, Moreno decidió movilizarse a Guayaquil, con lo que los tres campamentos indígenas que están ya instalados en Quito y planeaban protestar contra el Palacio de Gobierno, en la capital ecuatoriana este miércoles 9 de octubre, no verán al mandatario.

Acusa a Correa y Maduro de golpe de Estado

Moreno acusó al expresidente y antiguo aliado Rafael Correa y al gobernante chavista, Nicolás Maduro, de intentar desestabilizar el país con violencia, saqueos y vandalismo.

«Ellos están detrás de este intento de golpe de Estado e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso y eso es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos, son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática», dijo.

Además de Correa y Maduro mencionó a Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, Paola Pabón, miembros del gabinete del expresidente, a quienes señaló de haber planificado estas protestas desde Venezuela.

«Lo que ha sucedido en estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento o protestas frente a una decisión de gobierno. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático», insistió.

Mantiene medidas económicas

Moreno ratificó que mantendrá las medidas económicas, pero se refirió principalmente a la eliminación del subsidio a los combustibles, al asegurar que detrás de quienes se oponen a esta decisión hay «grandes intereses económicos y grandes intereses políticos».

Y añadió sobre el tema que «es una decisión histórica que quita de la mano a los contrabandistas cientos de millones de dólares».

Manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Nacional, a las que comprometió a «evitar cualquier derramamiento de sangre» y defender las libertades civiles y la democracia. Pero también advirtió que «quienes se han dispuesto a agredir, robar y destruir tendrán que someterse a la ley».