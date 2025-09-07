Irfaan Ali, quien juró este domingo para un segundo mandato como presidente de Guyana, el país con mayor crecimiento económico del mundo gracias a su bonanza petrolera, presume a sus 45 años de una trayectoria política repleta de éxitos.

Ali es el líder del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), el partido político más antiguo del país, que triunfó en las elecciones del pasado 1 de septiembre, en las que obtuvo una mayoría de 36 escaños.

El presidente se impuso en los comicios al magnate Azurddin Mohamed, sancionado por Estados Unidos y líder del partido de reciente creación Invertimos en la Nación (WIN), y al veterano Aubrey Norton, de la opositora Alianza de Unidad Nacional (APNU).

Superada la contienda electoral, Ali instó este domingo a la unidad en su discurso tras tomar posesión del cargo: «Nuestros mayores logros siempre se alcanzan cuando nos mantenemos unidos. Hoy me comprometo a ser un presidente para cada comunidad, cada sector y cada guyanés», afirmó.

Nacido el 25 de abril de 1980 en el seno de una familia musulmana con ascendencia india, Ali se crió y realizó sus primeros estudios en la localidad de Leonora, en la costa oeste de Demerara.

Posee un Doctorado en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de las Indias Occidentales, una maestría en Planificación de Recursos Humanos, y diversos diplomas y certificados de posgrado en finanzas y comercio internacional, entre otros.

Primer musulmán en ser presidente de Guyana

Entró en la Asamblea Nacional de Guyana tras ganar un escaño en las elecciones del 2006 y se mantuvo como diputado hasta 2015, siendo presidente de uno de los comités más importantes, el Comité de Cuentas Públicas.

Fue nombrado asimismo ministro de Vivienda y Agua y titular de Industria y Comercio. Durante su gestión en el Ministerio de Vivienda, implementó la campaña de donaciones más extensa de la historia del país, respaldada por una distribución masiva de lotes a ciudadanos de todos los estratos sociales y regiones geográficas.

En enero de 2019, con 38 años, fue seleccionado como candidato presidencial de su partido, el PPP/C, para las elecciones generales de marzo de 2020.

Tras su victoria en esos comicios, que estuvieron plagados de controversias, Ali se convirtió el 2 de agosto de 2020 en el primer musulmán en ocupar la Presidencia de Guyana.

Gestión de la riqueza petrolera y tensiones con Venezuela

Al mando de este pequeño país sudamericano de 850.000 habitantes, ha gestionado el crecimiento económico del país, dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

Guyana logró el récord de crecer un 63 % en 2022, gracias a la bonanza petrolera, y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá un promedio del 14 % anual durante los próximos cinco años.

Durante la campaña electoral, ha promovido planes para optimizar los recursos de petróleo y gas del país, con promesas de mayor apoyo a programas sociales que incluyen becas para niños en edad escolar, la reducción de los costos de transporte y el aumento de las pensiones de jubilación.

Su primer mandato se vio afectado por las tensiones con su vecina Venezuela por el territorio en disputa del Esequibo, rico en petróleo, que administra Georgetown y Caracas reclama, una crisis que continúa.

La disputa se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó este año al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

