Fiscal de la CPI pide que siga investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció este martes que le pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación», señaló el fiscal de la CPI en un comunicado.

Entre las razones que el fiscal Khan brindó para extender la solicitud se considera que los cambios realizados para hacer reformas en Venezuela siguen siendo insuficientes o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos relevantes.

El fiscal reconoce que, «aunque el aplazamiento no está justificado en este momento, esto no significa que la evaluación no pueda revisarse en una etapa posterior del procedimiento». «Yo mismo estoy dispuesto y me comprometo a hacerlo ante un cambio en hechos o circunstancias relevantes», señala Khan.

El funcionario asegura que sigue «comprometido a cooperar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad». El fiscal jefe precisó que, tras esta petición de hoy, será la sala de cuestiones preliminares de la Corte internacional la que deberá decidir sobre el procedimiento a seguir.

Con información de EFE