Expertos de Trinidad y Tobago no ven riesgo de hundimiento del Nabarima

El equipo de expertos enviado por el Gobierno de Trinidad y Tobago a examinar el posible derrame de crudo desde el Nabarima, el petrolero de la compañía de petróleo Pdvsa varado en el Golfo de Paria, frontera con el estado Sucre, no encontró riesgo inminente de hundimiento o fuga de combustible.

El ministro de Industria y Energía de Trinidad y Tobago, Frankling Khan, dijo este viernes 23 de octubre en una conferencia de prensa virtual que el equipo de expertos de su país había abordado el petrolero y que tras realizar una inspección no encontraron indicios de inclinación que pudiera llevar a su hundimiento, tal y como se había informado previamente.

“Estoy muy complacido, al igual que el gobierno de Trinidad y Tobago, de que el informe del equipo técnico haya dado una perspectiva relativamente positiva de lo que está ocurriendo allí”, precisó el funcionario.

Khan dijo que el informe del equipo técnico indicó que no existe un riesgo de derrame, pero que, sin embargo, el Ejecutivo de Puerto España continuará vigilante y en comunicación con las autoridades venezolanas para asegurarse de que no existen riesgos.

Asunto bajo jurisdicción de Venezuela

“Este es un asunto que está bajo la jurisdicción de un estado soberano -Venezuela-. Somos un vecino amistoso y creo que se nos ha tratado con respeto”, destacó Khan.

El ministro de Relaciones Exteriores y de la Comunidad del Caribe (Caricom) de Trinidad y Tobago, Emery Browne, dijo antes de recibir el informe que Puerto España ha estado en comunicación con el secretario general de Caricom, Irwin la Rocque, y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Khan dijo que los venezolanos habían sido “francos” con el Gobierno de Puerto España, informando en septiembre sobre incidentes que habían ocurrido en el petrolero.

“En general, el equipo está muy satisfecho de que el barco no presente inclinación. El petrolero no estaba recibiendo agua y todos los sistemas operativos funcionaban a un nivel aceptable”, precisó Khan, tras señalar que en su informe los expertos habían concluido que el Nabarima no corre riesgo inminente de que se incline o se hunda.

No hay filtraciones

Khan dijo que no hay filtraciones y que eso implica que los cascos dobles de la embarcación estaban intactos y hay un riesgo mínimo de derrame de petróleo en este momento.

Dijo que los expertos también confirmaron que se está realizando un mantenimiento adecuado y que bombas y motores están siendo reparados o reemplazados.

El Ministerio de Industria y Energía señaló que el equipo de expertos también recomendó que el gobierno de Trinidad y Tobago solicite a Caracas que se permita a los técnicos volver a visitar el petrolero en aproximadamente un mes para asegurarse de que todo sigue en situación segura.

Aunque el problema del Nabarima se remonta a hace más de 20 meses, cuando el petrolero venezolano fue abandonado después de que Estados Unidos impusiera fuertes sanciones a Caracas, hace semanas creció el interés informativo después de que medios regionales denunciaran el peligro de un potencial derrame.

Aunque el petrolero navegaba bajo bandera venezolana, estaba operado por Petrosucre, compañía conjunta entre Pdvsa y la petrolera italiana Eni.

Con información y foto de EFE