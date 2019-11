Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia tras casi 14 años en el poder - Efecto Cocuyo

Renuncia esperada. El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció a su cargo la tarde de este domingo, horas después de haber anunciado la repetición de las elecciones en las que el Tribunal Electoral de ese país lo declaró vencedor, pero que un informe de la OEA publicado este mismo 10 de noviembre catalogaron de irregulares.

Morales dijo que decidió renunciar “para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales; para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y maltratando a los familiares de los dirigentes sindicales, como el hermano Teodoro Mamani en Potosí. Para que no sigan perjudicando a comerciantes y transportistas que no dejan trabajar en Santa Cruz”.

Este mensaje lo dio a conocer a través de un video, en un lugar no conocido en Bolivia, y se da después de que en esta misma jornada renunciaran dos de sus ministros; los de Minería e Hidrocarburos, que señalaron haber sido hostigados y sus viviendas quemadas.

Tras los resultados de las elecciones del 20 de octubre, Bolivia vive una crisis política porque la oposición tildó de fraude los comicios, ya que el Tribunal Electoral declaró vencedor a Morales en una primera vuelta. Sin embargo, el informe de la OEA, que realizó una auditoría del proceso, reveló graves fallas en la transmisión de los resultados preliminares y del cómputo final, así como forjamiento de actas e irregularidades en la cadena de custodia del material electoral.

Esto obligó, en primera instancia, a que Morales convocara a nuevas elecciones y anunciara el cambio de los voceros del órgano comicial boliviano; sin embargo la tarde de este domingo los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana instaron al mandatario a renunciar a su cargo.

En su intervención, el ahora expresidente acusó a la Policía Boliviana de haberse sumado a un golpe de Estado en su contra. “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar con la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano”.

Morales hizo un llamado a sus seguidores, a quienes dijo “que la lucha no termina acá, los humildes, los pobres, vamos a continuar con esta lucha”.

Tras sendos pronunciamientos, el político indígena presentó la renuncia. Con él también dimite el vicepresidente Álvaro García Linera, quien acompañó a Morales desde que llegó al poder en el año 2006 y era hasta la fecha el presidente con más años en el cargo en Bolivia.

El avión presidencial boliviano llegó a la región de Cochabamba, según imágenes de la televisión de ese país. Más temprano también confirmó la Cancillería mexicana las solicitudes de asilo de funcionarios del país andino, sin precisar los nombres de quienes hicieron las peticiones.