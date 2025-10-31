La administración de Donald Trump ha identificado instalaciones militares venezolanas como posibles blancos para ataques aéreos, según un reporte publicado esta semana por The Wall Street Journal. Fuentes oficiales estadounidenses citadas por el medio norteamericano indican que los objetivos incluyen puertos, aeropuertos, bases navales y pistas de aterrizaje supuestamente empleados en el tráfico de drogas.

No obstante, el Wall Street Journal indica que Trump todavía no toma una decisión definitiva sobre esta operación. «Los ataques aéreos enviarían un mensaje directo a Nicolás Maduro para que abandone el poder», dice el WSJ en su reportaje.

Hasta el momento, la estrategia de Estados Unidos se enfoca en la interceptación y ataque de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según Washington, llevan drogas.

El propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido que “esos ataques continuarán y cualquier persona que envíe drogas a Estados Unidos será asesinada”.

Además, en los últimos días, las autoridades norteamericanas movilizan el portaaviones más avanzado de su flota, el USS Gerald R. Ford, junto con destructores equipados con misiles Tomahawk y aviones de caza.

El Comando Sur realiza vuelos de bombarderos B-52 y B-1 cerca de la costa de Venezuela, lo que ha encendido las alarmas en el país.

Hace algunos días, el presidente Trump dio a conocer que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela,. Lo cierto es que, de concretarse un ataque aéreo sobre territorio venezolano, se marcaría una escalada significativa en la política de presión hacia el régimen de Maduro.

WSJ asevera que funcionarios estadounidenses, tanto ahora como durante el primer mandato de Trump, han «ejercido presión con la esperanza de provocar una rebelión en los cuarteles o un levantamiento, si bien las fuerzas armadas han apoyado a Maduro y no se han registrado protestas en Venezuela. Sin embargo, la demostración de fuerza estadounidense actual es distinta».