Declaración de Los Ángeles sobre migración, unas claves de lo acordado

La IX Cumbre de las Américas, que culminó este viernes, tuvo como resultado un compromiso de los países participantes y de Estados Unidos para conseguir una migración ordenada, concretado con la Declaración de Migración de Los Ángeles, firmada por 20 naciones.

El texto incluye un compromiso de todos los gobiernos -a lo largo de la ruta migratoria– para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países.

El documento “busca movilizar a toda la región en torno a acciones audaces que transformarán nuestro enfoque para gestionar la migración en las Américas”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

He aquí algunas claves de lo acordado:

♦ La Declaración se organizó en torno a cuatro pilares clave: (1) estabilidad y asistencia para las comunidades; (2) expansión de vías legales; (3) gestión humana de la migración; y (4) respuesta de emergencia coordinada.

♦ Los resultados y el éxito del compromiso a corto, mediano y largo plazo recaerá en la participación y cumplimiento de todos los actores en la crisis migratoria que se registró por primera vez en 2013.

♦ La declaración la firmaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

♦ No firmaron la declaración República Dominicana y Bolivia; además de los países no invitados (Venezuela, Cuba y Nicaragua) y otras naciones que en protesta no asistieron.

♦ Es vista la declaración como quizás el mayor logro de la Cumbre de las Américas, que se vio socavada por las diferencias sobre la lista de invitados de Biden. Los líderes de México y varios países centroamericanos enviaron diplomáticos de alto nivel después de que Estados Unidos excluyera a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

♦ El documento de Los Ángeles llama a una mayor coordinación en la respuesta a las prácticas de gestión en las fronteras entre los países que afrontan el fenómeno de las migraciones, tanto de llegadas como de paso.

♦ Asienta que en el futuro se debe buscar una gestión humanitaria en las fronteras bajo criterios clave como propiciar “retorno de migrantes que carecen de necesidades de protección u otra base legal para permanecer”, en otro país.

♦ También insta a “facilitar los retornos” a los países de residencia u origen más reciente y apoyar los retornos voluntarios asistidos, además de “fortalecer el intercambio de información y cooperación bilateral y regional de aplicación de la ley para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas”.

♦ El documento señala que para abordar la crisis migratoria sin precedentes en la región requiere reconsiderar el financiamiento multilateral para el desarrollo, así como el manejo de las “tensiones en nuestras economías”.

♦ Recomienda mayor asistencia para el desarrollo de los países pobres y de bajos ingresos, así como la necesidad de estabilización y apoyo “a los países que albergan a más de seis millones de refugiados y migrantes”.

♦ La declaración cita los programas emprendidos por Belice y Colombia para atender a migrantes. El primero implementará en agosto de este año un programa para regularizar a los migrantes centroamericanos y de CARICOM que han estado viviendo ilegalmente en el país por un tiempo determinado. A su vez, el gobierno de Bogotá implementó un programa para atender a migrantes y refugiadas venezolanas “con políticas progresistas basadas en la solidaridad, la ayuda humanitaria y la protección”.

♦ Costa Rica se compromete a planificar la renovación del régimen especial de categoría de protección temporal complementaria para migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que hayan llegado antes de marzo de 2020.

♦ Ecuador emitió un decreto ejecutivo que crea un camino hacia un estatus migratorio regular para los venezolanos que ingresaron al país regularmente a través de un puerto de entrada oficial, pero que actualmente no tienen estatus.

♦ En el caso de Estados Unidos, el gobierno dijo que proporcionará apoyo adicional para un mecanismo de respuesta a crisis sobre migración. “Trabajando con el Congreso, proporcionaremos $25 millones adicionales a la Facilidad de Financiamiento Concesional Global (GCFF) alojada en el Banco Mundial para dar prioridad a países de América Latina como Ecuador y Costa Rica en sus programas de regularización recientemente anunciados para poblaciones de migrantes y refugiados desplazados que residen dentro de sus respectivos países”, se lee en la Declaración.

♦ Los fondos que destinará Estados Unidos apoyarán los procesos de registro, la extensión de los servicios sociales y programas de integración que, a su vez, beneficiarán a las comunidades de acogida. Estados Unidos también anunciará $314 millones en nuevos fondos de PRM (Población, Refugiados y Migración) y USAID para esfuerzos de estabilización en las Américas.

♦ La Declaración señala además que se expandirán vías legales para una inmigración regular en las Américas. “El objetivo es cambiar la forma en que las personas migran”, puntualiza. Agrega que “los países de la región han vinculado estratégicamente los programas prioritarios de vías legales con las principales razones para migrar: (1) empleos; (2) protección; y (3) reunificación familiar.

♦ También buscará promover sus vías regulares en la región para ayudar a brindar oportunidades, incluso a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Por ejemplo, Canadá avanzará en los esfuerzos de promoción y reclutamiento relacionados con su Programa de Inmigración Francófona que puede ofrecer oportunidades a los recién llegados de habla francesa, como los haitianos con habilidades y experiencia, algunos de los cuales pueden haber sido desplazados debido a la pandemia.

♦ Guatemala, por su parte, aprobó una nueva legislación para promover programas de migración laboral legal.

♦ México ampliará el programa Tarjeta de Trabajador Fronterizo existente para incluir de 10.000 a 20.000 beneficiarios adicionales. Este programa permite una mayor movilidad laboral para satisfacer las necesidades de los empleadores en México, promover el desarrollo económico en Centroamérica y brindar una alternativa a la migración irregular.

♦ También, el gobierno mexicano integrará a 20.000 refugiados reconocidos al mercado laboral local durante los próximos tres años. Con el apoyo de ACNUR, el programa conectaría a personas con estatus legal como refugiados reconocidos en México con oportunidades laborales en regiones con escasez de mano de obra. Una iniciativa conjunta con ACNUR, el sector privado y el gobierno mexicano, tanto los refugiados como las empresas se beneficiarán de una integración exitosa en el mercado laboral formal de México.

La declaración de Los Ángeles sobre migración es posiblemente el mayor logro de una Cumbre de las Américas sobre la cual había expectativas ínfimas.



La declaración de Los Ángeles sobre migración es posiblemente el mayor logro de una Cumbre de las Américas sobre la cual había expectativas ínfimas.

♦ El documento señala además que Estados Unidos lanzará el desarrollo de un programa piloto del Departamento de Agricultura (USDA) de $ 65 millones para apoyar a los agricultores estadounidenses que contratan trabajadores agrícolas bajo el programade visas H-2A.

♦ El plan promoverá la resiliencia la cadena de suministro agrícola y de alimentos y tres prioridades principales de la Administración: (1) impulsar la recuperación económica de Estados Unidos al abordar la escasez actual de mano de obra en la agricultura; (2) reducir la migración irregular a través de la expansión de vías legales; y (3) mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas estadounidenses y migrantes.

♦ EE. UU. se compromete a lanzar una Guía de Prácticas Justas de Reclutamiento para Trabajadores Migrantes Temporales con la cooperación de los principales empleadores, incluido Walmart.

♦ La Declaración también indica que Estados Unidos reanudará el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Cubana (CFRP).

♦ Los países firmantes de la Declaración indicaron que asegurar las fronteras con políticas y prácticas de gestión de fronteras humanitarias “es esencial para reducir la migración irregular y gestionar la migración en colaboración en todo el hemisferio”.

♦ Estados Unidos anunciará una “Operación encubierta” multilateral para interrumpir las redes de contrabando de personas en todo el hemisferio, liderada por el DHS.

♦ La declaración incluye compromisos específicos de países como México, Canadá, Costa Rica, Belice y Ecuador. Sin embargo, no se mencionó ninguno de Brasil, el país más poblado de América Latina.

♦ El anuncio de la Casa Blanca no incluyó ninguna oferta de Estados Unidos de conceder más visados de trabajo a los mexicanos, lo que formará parte de las discusiones cuando el mandatario Andrés Manuel López Obrador visite a Biden el mes próximo, dijo un funcionario a Reuters.

♦ España, que asistió como país observador, se comprometió a «duplicar el número de visas laborales» para los hondureños en los «programas de migración circular» de Madrid, dijo la Casa Blanca. El programa de trabajo temporal de Madrid sólo cuenta con 250 hondureños.

Con información de VoA, Univisión y EFE