Cuba tilda de "grave peligro" el envío de más buques militares de EE.UU. al mar Caribe

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó este miércoles que el envío de más buques militares de Estados Unidos a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela representa un “grave peligro” para la paz regional.

“Envío por EE.UU. de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico”, consideró Rodríguez en sus redes sociales.

El canciller cubano indicó en su mensaje que ello “responde a la agenda de políticos corruptos como el secretario de Estado”, en referencia a Marco Rubio.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Qué hará EEUU en el Caribe

Días antes, según la cadena estadounidense CNN, Washington comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas del sur del mar Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

La actual administración estadounidense también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

La Habana, aliada histórica de Caracas, se refiere al nuevo episodio de tensión como “amenazas imperialistas” e “intentos de sabotear el desarrollo de Venezuela”.

Este martes, Miraflores pidió ayuda al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para frenar esta movilización, mientras que la representación de la gestión de Nicolás Maduro en la ONU denunció que se pretende enviar un submarino de propulsión nuclear a una región que se declaró libre de armas nucleares a finales de la década de 1960.

Mientras que la respuesta militar fue el anuncio del despliegue de 15 mil efectivos para reforzar la seguridad en la línea fronteriza con Colombia, entre los estados Táchira y Zulia, así como el despliegue de barcos en las aguas territoriales al norte del país.