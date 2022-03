Cinco muertos tras ataque ruso a la torre de televisión de Kiev este #1Mar

Cinco personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas luego de que fuerzas rusas bombardearan la torre de televisión de Kiev, informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este 1 de marzo de 2022. Según el Ministerio de Defensa del país, las transmisiones de varios canales fueron interrumpidas, por lo que se intentará reestablecerlas a la brevedad posible.

La torre de telecomunicaciones de Kiev es una de las estructuras de acero más altas de Europa, con 385 metros. Se ubica en el noroeste de la capital justo al lado de Babi Yar, un barranco en el que los nazis fusilaron a más de 33.700 judíos en 48 horas, durante la Segunda Guerra Mundial.

«Al mundo: ¿de qué sirve decir “nunca más” durante 80 años, si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar?», publicó el jefe de Estado ucraniano en su cuenta oficial de Twitter.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…