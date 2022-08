Qué hay detrás de la abrupta devaluación del bolívar y qué dice de la incipiente recuperación de la dolarizada economía en Venezuela

Esto llevó a una fuerte serie de protestas ante las cuales el gobierno de Maduro optó por honrar esos compromisos económicos que les fueron pagados a los funcionarios públicos la semana previa a la reciente devaluación.

«Mucha de esa gente salió a los bancos a comprar dólares, pero estos no tenían dólares porque el BCV no estaba ofertando. Entonces, se van al mercado paralelo que no aguanta esa presión y ese tipo de cambio empezó a subir significativamente, lo que hace que el BCV reaccione también subiendo el tipo de cambio oficial porque si deja que la brecha aumente mucho la estampida sería cada vez peor», apunta Vera.