Sin transporte hacia los Valles del Tuy transcurrió la mañana de este sábado 10 de septiembre en el terminal Nuevo Circo de Caracas: ante las diferencias sobre el ajuste del precio del pasaje, los transportistas paralizaron las salidas y solo las reanudaron cuando lograron llegar a un acuerdo.

Según Nelson Solórzano, trabajador del sector, previamente se había acordado empezar a cobrar 12 bolívares para Ocumare, 12 bolívares para Santa Teresa y 9 bolívares para Charallave, pero en la mañana les pidieron reducirlo a Bs. 7 para Charallave y Bs. 9 para Ocumare, lo que generó molestia entre los transportistas.

«Nos suben los repuestos y el gasoil. Solo pedimos algo justo, ajustado al dólar, como toda Venezuela. Que si el dólar sube, nosotros subimos también. Si el dólar no se mueve, no movemos la tarifa nosotros tampoco», dijo a Efecto Cocuyo.

De acuerdo con el trabajador, este 10 de septiembre solo llegaron a acuerdos de manera verbal, pero expresa que no hay nada firmado para los próximos días. No descartan volver a tomar acciones en caso de no poder hacer mantener el ajuste.

«Solamente pedimos que se respeten las tarifas acordadas. El transportista es el más vigilado, así que si tenemos un acuerdo, debe respetarse. Queremos que nos escuchen», expresó.

A través de Twitter, en cambio, algunos usuarios se quejaron del aumento, pues aseguran que se trata de un incremento del 50% del pasaje dependiendo de la zona de Valles del Tuy, mientras no hay ajuste del salario mínimo.

En los últimos meses, transportistas han pedido considerar ajustes progresivos de tarifa y sincerar el subsidio al gasoil.