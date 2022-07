Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

El gremio de transportistas públicos dijo no a la propuesta que el Gobierno de Nicolás Maduro les hizo acerca del valor del pasaje y el costo que deben pagar por combustible. A la salida de un reunión multipartita, los trabajadores del volante expresaron que lo llevado a la mesa de negociaciones entre autoridades y los representantes de las diversas asociaciones y líneas de todo el país.

José Luis Trocel, secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte, indicó que el martes 12 de julio se llevó a cabo esa reunión en la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, donde estuvieron presentes Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; el ministro de Transporte, Ramón Velásquez y el presidente de Fontur, José Chacón, entre otros funcionarios, con quienes se conversó sobre ese tema del ajuste de tarifa y la eliminación del subsidio del combustible al sector transporte público.

«El ministro Reverol enfatizó que la decisión del Ejecutivo Nacional es que todos los dueños de vehículos de transporte masivo cancelen el costo del combustible (gasolina, gas o diese) al precio de 0,50 centavos de dólar, y que posiblemente se mantendría temporalmente el subsidio a los particulares, que será eliminado progresivamente. Desde el Ejecutivo piensan que es la única manera de acabar con la corrupción en las estaciones de servicio y, lograr la recuperación del sector petrolero. También proponen que la tarifa urbana debe ser de 3 bolívares», indicó Trocel.

No obstante, esta propuesta no tuvo el visto bueno de los transportistas, quienes argumentaron que eso no satisface las necesidades del gremio, ni siquiera las del grupo que apoya al oficialismo a través de los sindicatos bolivarianos.

«La propuesta anunciada por Reverol fue rechazada categóricamente, en principio, por todos representantes gremiales presentes, incluidos los compañeros afectos al Gobierno y representantes del sector Bolivariano del Transporte», añadió Trocel

Indicó que los choferes elevaron varias contrapropuestas, entre ellas una tarifa urbana de Bs. 3, pero con subsidio al combustible de 0,20 centavos de dólar; una tarifa de 4 bolívares con el carburante pagado en el medio dólar propuesto.

Pidieron considerar también que los ajustes de tarifa y el ajuste en el combustible se hicieran progresivamente, similar a como estaba planteado con la eliminación paulatina del subsidio a los propietarios de vehículos particulares.

Resaltó José Luis Trocel que todo lo planteado, hasta ahora, son propuestas. «No hay nada definitivo, todas estas proposiciones deben ser presentadas al Consejo de Ministro y luego convocarán una nueva reunión para tomar decisiones, nada está definido», dijo.

El líder gremial aseveró que no aceptaron las ofertas oficiales porque los afecta gravemente en sus ganancias. ,

«Será una buena estrategia del gobierno, pero creo que debemos seguir exigiendo y conquistar algo mejor, que nada tiene que con lo de los peajes o el combustible, debido a que esas son políticas a largo plazo para atender una flota totalmente desahuciada», dijo.