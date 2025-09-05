El mercado cambiario venezolano continúa su escalada vertiginosa, con el dólar oficial que superó este viernes 5 de septiembre los 152 bolívares, según el Banco Central de Venezuela (BCV), un incremento de 0,64% en un solo día.

La devaluación del bolívar, que acumula una caída de 64,69% en lo que va de año, responde a la escasez de divisas y una menor intervención del BCV, según analistas locales.

Mientras que el euro, moneda utilizada para multas y también en algunos comercios para fijar sus precios, se estima en Bs. 177,84, de acuerdo con la información publicada en la página web del BCV.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Criptomonedas en el panorama

El mercado cambiario venezolano empieza a abrir espacio a las criptomonedas como alternativa para el sector privado, en medio de la caída en la disponibilidad de dólares por las sanciones petroleras.

Fuentes del sector financiero y empresarial confirmaron a la agencia Reuters que desde junio algunas operaciones se realizan en Tether (USDT), la stablecoin anclada al dólar. Los bancos autorizados ofrecen estas transacciones a empresas locales, que deben contar con billeteras digitales avaladas por el BCV y Miraflores y pagan en bolívares.

El movimiento responde a un entorno cada vez más estrecho. Las sanciones de Estados Unidos han limitado los ingresos en efectivo de Pdvsa, mientras la licencia otorgada a Chevron permite exportar crudo pero impide que esos flujos lleguen al Gobierno. Como consecuencia, la inyección de divisas del Banco Central cayó 14% en lo que va de año frente a 2023, según estimaciones privadas.

En este vacío, el Ejecutivo explora vías «no tradicionales», reseñó Reuters. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció en agosto que se están aplicando nuevos mecanismos de gestión cambiaria, sin dar mayores detalles. Analistas consultados señalan que una parte de las exportaciones petroleras ya se cobra en USDT y que esos fondos estarían irrigando al mercado.