En comercios de Caracas reina el desconocimiento sobre el impuesto a la compra con divisas

Dueños y encargados de comercios en Caracas afirmaron no conocer cómo se manejará el nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf). En establecimientos de cadenas como Automercados Luz, Farmahorro, Traki, McDonald’s, Unicasa y Central Madeirense aún no cobran el tributo, según el recorrido realizado por Efecto Cocuyo este 30 de marzo.

Así mismo, caraqueños mostraron su rechazo ante la nueva medida, que obliga a pagar una alícuota del 3 % por cada transacción realizada con divisas (dólares, euros, pesos colombianos o reales brasileños, y también si se hacen en una criptomoneda distinta al petro).

Desde el 28 de marzo pagar con divisas es pechado con 3 %, según el Igtf

«Eso no tiene sentido. Si la moneda local es el bolívar, el gobierno puede poner los impuestos sobre el bolívar. ¿Cómo vas a poner un impuesto sobre una moneda internacional, si hay control de cambio? Nosotros no estamos legalmente dolarizados», comentó Óscar Morales, en la sucursal de Traki, ubicado en Sabana Grande. Empleados de la tienda confirmaron que todavía no se está aplicando el Igtf.

Algunos pequeños locales tampoco lo han hecho y esperan por instrucciones. Deisy Castro, encargada de una tienda de alimentos en La Candelaria, municipio Libertador, aseguró no tener información al respecto, pero notificó que los pagos en divisas han disminuido.

«La gente está pagando con puro débito. Aparte, ¿cómo le vas a cobrar a la gente un 3 %? A mí me parece que no está bien. Pero si es ley, es ley. Se escucha una cosa y luego otra, pero nadie sabe cómo se va a manejar», comentó.

Los pequeños comercios dicen que disminuyen los pagos en divisas

A la espera del Seniat en los pequeños comercios

Castro contó a Efecto Cocuyo que miembros del Seniat y la alcaldía de Caracas se ha organizado para explicarles a los comerciantes cómo aplicar el impuesto.

«Me dijeron que viene un operativo y lo estoy esperando. Hay que ver cómo va a ser eso. Yo no sé si me lo van a cobrar cuando compre mi mercancía y, si es así, toca cobrárselo al cliente», aseguró.

Antonio, dueño de una licorería en el centro de la ciudad, comentó que llamó directamente al Seniat para informarse sobre el Igtf.

«La chica que me atendió ni siquiera me supo explicar», puntualizó.

Esperan instrucciones del Seniat

Aumentan las compras en bolívares

Comerciantes y consumidores expresaron a Efecto Cocuyo que pagan los productos en bolívares, especialmente a través de tarjetas de débito.

«No estoy cobrando el impuesto porque no tengo información como tal. Ahorita estoy recibiendo mucho más débito, ya no hay tanta gente que compre con dólares», explicó Juan Carlos Blanco, encargado de Suministros Edilmar, en Plaza Venezuela, municipio Libertador.

Rosa García, de la tercera edad, cargaba consigo cuatro bolsas con productos desde el boulevard de Chacaíto. Señaló que había comprado en Central Madeirense y que prefirió pagar todo con la moneda nacional. Así mismo, Roxana Bello entró en Farmatodo y pagó con tarjeta, en bolívares.

«Yo compraré ahora solo con bolívares. No estoy de acuerdo con la medida. Creo que el modelo socioeconómico fracasó y ellos están tratando ahora de justificarse sacando un impuesto de la nada», comentó Juan Aponte, de 22 años.

Hacía tiempo que no veía un tema siendo tan impactante en las calles de Caracas como lo es el IGTF. Que el chavismo trate de solventar su mamarrachada fiscal a costa del mínimo poder adquisitivo de las personas ha caído malísimo. La gente simplemente detesta el nuevo impuesto — Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) March 30, 2022

En Baruta, Miriam Colmenares expresó su descontento y aclaró que el último mercado que realizó para su casa fue cancelado completamente en bolívares.

«Yo gasto más de 100 dólares en comida. En ese momento, antes de ayer, me dijeron que no lo estaban aplicando en el Plaza’s. Pero yo igual pagué con mi tarjeta, por si a las moscas. No tengo plata para andar regalándole al gobierno», comentó.

Algunas tiendas sí cobran el impuesto

Aunque hay varias sucursales de Farmatodo en los municipios Baruta y Chacao que todavía no cobran el Igtf, usuarios en redes sociales reportan que el cargo aparece reflejado en sus facturas luego de comprar en estos establecimientos en otros municipios.

Desconozco los detalles técnicos, pero me comprometo a buscar el modelo. La marca es Bixolon. También las que usa Farmatodo, por ejemplo, pero no sé si ellos también usan Bixolon. Mira el ejemplo en esta imagen que anda por aquí desde ayer pic.twitter.com/YsdGVhsDbW — Leonardo Hernández (@leo_hernandez21) March 29, 2022

Así mismo, en el interior del país, venezolanos dijeron que establecimientos de comida y otros productos sí están cobrando el tributo. La franquicia Arturo’s informó el pasado 28 de marzo que no recibiría pagos en divisas hasta que se aclarara la confusión con el impuesto. Sin embargo, posteriormente borró el comunicado de sus redes sociales.