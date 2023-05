A 9 millones de venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir la canasta alimentaria

El 60,7 % de la población percibe ingresos mensuales que están por debajo del costo de la canasta alimentaria, estimado en 388 dólares por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

De este total, 9 millones de venezolanos están en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que reciben una remuneración –por múltiples trabajos– que no cubre sus necesidades nutricionales básicas.

Los datos provienen del estudio anual de tendencias del consumidor venezolano que Datanálisis presentó este jueves 11 de mayo.

De acuerdo con la investigación, 26,8% de las familias recibe un ingreso mensual de 376 dólares en promedio, lo que quiere decir que «casi» cubren la canasta alimentaria. Mientras que 33,9% percibe menos de 193,2 dólares mensuales, ubicándose en el estrato socioeconómico “bajo excluido”.

“9 millones de personas tienen problemas de cobertura alimentaria, esto no quiere decir que se mueren de hambre, pero no pueden cumplir los parámetros nutricionales adecuados porque su ingreso no le permite esa cobertura”, afirmó el economista y presidente de Datanálisis Luis Vicente León.

Esto sin contar el costo de otros bienes y servicios que son básicos e indispensables.

Dólar pierde valor

El especialista destacó que en los últimos cuatro años el dólar perdió 83 % de su capacidad de compra en Venezuela. “100 dólares en 2019 hoy apenas valen el equivalente a 17,12 dólares, por eso se dan las distorsiones de precios que hacen que productos de consumo masivo sean más caros en Venezuela que en Miami o Bogotá”, señaló.

A esto se suma que en el país gran parte de los productos de consumo masivo son más caros que en Bogotá o Madrid. “Calculamos una cesta de bienes fundamentales para el venezolano y los costos serían 6,19 % más caros que en Miami, 14,79 % más caros que Madrid, 41 % más cara que Bogotá”, precisó León.

De acuerdo con el estudio, hay cinco estratos socioeconómicos en el país: bajo excluido (33,9 %), bajo con oportunidades (26,8 %), medio establecido (22,7 %), medio emergente (12,9 %) y alto (3,7 %).