A 16 bolívares sube el dólar paralelo en Venezuela este 8 de diciembre

El dólar paralelo en Venezuela subió a los 16 bolívares, solo 24 horas después de que había pasado a 15 bolívares.

En lo que va de semana, la moneda estadounidense ha subido de 14 a 16 bolívares en menos de una semana.

La cuenta en Instagram Monitor Dólar Venezuela, que hace el monitoreo al valor del dólar, publicó la cotización de la tarde. El valor llegó a 16,20 bolívares.

En enero de este 2022 la divisa se cotizaba en 4,96 bolívares. Con este nuevo monto, el incremento es ahora de 226,61 % a la par que el bolívar se ha devaluado 69,38 % en lo que va de año.

Mientras la divisa estadounidense mantiene un ritmo de crecimiento sin control a la inversa se erosiona el valor del salario mínimo y la pensión de la población venezolana. Los 130 bolívares de ingreso para un jubilado o pensionado, al dividirla entre el valor del dólar paralelo en Venezuela, es de 8,02 dólares mensuales.

Por qué sube el dólar paralelo en Venezuela

Este miércoles, Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica, dijo en el foro Prospectivas 2023 de la Ucab que el gobierno no tiene control sobre la política monetaria en el país.

«El Gobierno sufre un corralito en Rusia y no tiene la capacidad de intervenir en el mercado cambiario como lo hacía en el pasado, las mesas de cambio en los bancos han caído de manera importante. No es que el Gobierno se ha quedado sin flujo de caja, es que no ha podido traer el dinero que ha cobrado para meterlo en el sistema», explicó en esa actividad.