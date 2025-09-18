Yulimar Rojas fue tercera en la final del triple salto en Mundial de Tokio

La campeona mundial y olímpica Yulimar Rojas quedó en el tercer lugar de la final del triple salto en el Mundial de Atletismo de Tokio en Japón.

Después de más de dos años sin volver a las pistas por una lesión del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, la venezolana clasificó en su primer intento en las pruebas previas el pasado 16 de septiembre.

Esta vez quedó por detrás de la ganadora, la cubana Leyanis Pérez Hernández, quien logró un resultado de 14,94 metros y de esta forma se convirtió en la nueva campeona de la especialidad. Rojas lo ha hecho en cuatro oportunidades, la última en 2023 año en el que se lesionó mientras se preparaba a los Juegos Olímpicos de París, a los que finalmente no pudo asistir.

Por delante de Rojas también quedó la dominiquesa Thea Lafond quien fue la campeona de la prueba en París 2024.

Te contamos: Yulimar Rojas clasifica a la final del mundial de triple salto en Tokio

Yulimar quedó por detrás de la campeona olímpica

La venezolana logró su mejor salto con 14,76 metros, lejos de los 15 metros y de su récord mundial y olímpico de 15,74 que logró en marzo del año 2022. Fue en ese primer salto que logró su mejor registro del año tras regresar a las pistas.

Ese récord lo logró en su última aparición en esa competencia en la que comenzó con 15,19 en su primer intento.

TOKYO (Japan), 18/09/2025.- Yulimar Rojas regresó a las pistas de atletismo después de dos años fuera de acción. Foto: EFE/EPA/KIYOSHI OTA

Hace dos días en sus redes sociales comentó la felicidad que le daba volver a las pistas que la encumbraron a lo más alto del triple salto.

«Estoy muy feliz. Tengo en mi corazón mucho agradecimiento, me lo estoy disfrutando. Gracias a todos los que creen en mí», dijo la venezolana.