Yulimar Rojas clasifica a la final del mundial de triple salto en Tokio

Yulimar Rojas volvió a las pistas de atletismo por todo lo alto. Tras una lesión que la alejó por más de un año fuera de las pistas, la campeona mundial y olímpica del triple triple se metió entre las finalistas de la prueba en el mundial que se celebra en Tokio, Japón.

Rojas logró un salto de 14,49 metros en su primer intento, lo que le dio el boleto para estar en la prueba definitiva que se celebrará este jueves, 18 de septiembre, en el estadio nacional de Tokio.

Logró el segundo lugar en la clasificación general y aunque el salto está lejos de su récord mundial de 15,74 metros, le permitió regresar a la élite de la que hasta antes de su lesión era la reina indiscutible de esta prueba.

Su vuelta significa verla de nuevo en las pistas de las que se mantuvo alejada al lesionarse y donde no competía al menos desde el año 2023.

Rojas se preparaba para los Juegos Olímpicos de París cuando sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, lo que la llevó a un largo proceso de recuperación.

— Yulimar Rojas (@TeamRojas45) September 16, 2025

No fue fácil volver, admitió Rojas

En entrevista con Efe la semana pasada, la atleta de 29 años dijo que no fue fácil volver a recuperar su nivel, pero que estaba dispuesta a dar lo mejor de sí para estar en la cima.

«Hemos tenido bastantes baches por el camino para estar en la mejor forma posible porque no ha sido fácil, de nuevo, la adaptación al alto entrenamiento y a los impactos. Ahora me siento muy feliz y con muchas ganas», aseguró a la agencia española de noticias.

Cuando le preguntaron quienes serían sus principales rivales anotó a las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea, pero también a Thea Lafond, Shanieka Ricketts o Jasmine Moore.

La venezolana dominó por seis años el triple salto antes de lesionarse. En 2023 ganó el campeonato mundial al marcar 15,08 metros. La mejor marca este año ha sido la de la cubana Leyanis Pérez con 14,93 metros.