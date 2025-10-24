Con Deyna Castellanos a la cabeza y el regreso de figuras como Sonia O’Neal, la Vinotinto Femenina de fútbol salta este viernes al gramado del Estadio Metropolitano de Lara, a las 5:00 p.m., en su debut en la recién creada Conmebol Liga de Naciones femanina, que arranca este 24 de octubre.

Las ahora dirigidas por el brasileño Ricardo Belli debutan con un objetivo claro: clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de mayores. El rival de turno será Chile, en este torneo que define los cupos sudamericanos para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Belli, timonel al mando desde febrero, trae un plantel renovado. En ocho duelos oficiales –amistosos y Copa América–, las criollas suman tres triunfos, dos empates y tres derrotas. Anotaron 14 goles y encajaron nueve.

Convocatoria estelar con bajas sensibles

Belli cuenta con figuras en ligas top como Deyna Castellanos (Portland Thorns, EE.UU.), que lidera el ataque junto a Joemar Guarecuco (América de Cali) y Mariana Speckmaier (Durham, Inglaterra). En el mediocampo brillan Gabriela García (Atlético Madrid) y Dayana Rodríguez (Corinthians). La defensa recae en Yenifer Giménez (Servette, Suiza) y Raiderlin Carrasco (Levante UD).

Entre las ausencias clave están Verónica Herrera, por ruptura miotendinosa en el muslo izquierdo; Marianyela Jiménez por trámites migratorios y Bárbara Sandoval por salmonela.

Todas contra todas

Nueve selecciones compiten en ronda única de nueve fechas. Brasil, anfitrión del Mundial (24 junio-25 julio 2027), ya tiene boleto. Las dos primeras clasifican directo; tercera y cuarta van a repechaje intercontinental. Cada jornada, un equipo descansa.

Resto de la fecha 1: Bolivia-Ecuador (El Alto, 5:00 p.m.), Colombia-Perú (Medellín, 6:00 p.m.), Argentina-Paraguay (Buenos Aires, 8:00 p.m.).

La Vinotinto busca tres puntos en casa para encaramarse en la pelea. El Metropolitano vibrará con la ilusión de un hito histórico