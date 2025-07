El grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr. tiene una distensión en su pantorrilla, por lo que estaría fuera de acción durante dos o tres semanas, aseguró este miércoles el periodista Mark Bowman del sitio web de las Grandes Ligas.

Acuña sufrió una lesión en el ligamento anterior izquierdo en 2024 que lo mantuvo un año fuera de acción. En esta ocasión, presentó una molestia en su pierna desde el lunes. Pese a esto insistió en ver acción el martes, en la derrota de los Bravos de Atlanta frente a los Reales de Kansas City, pero el dolor se le agravó y debió salir cojeando del terreno de juego.

«Una resonancia magnética realizada el miércoles mostró que Acuña tiene una distensión en la pantorrilla de grado 1, y aunque los Bravos no han proporcionado un cronograma, parece que se perderá al menos 2 o 3 semanas», aseguró Bowman en MLB.com, casi un días después de que el venezolano saliera de acción.

El venezolano debutó este año el pasado 23 de mayo, tiempo en el que acumula un average de .306 con 14 jonrones y un OPS de 1.006 en los 55 partidos que ha jugado en lo que va de temporada.

Acuña Jr. perseguido por las lesiones

Las lesiones han perseguido al toletero. En 2021 sufrió la rotura del ligamento anterior derecho, en 2024 el del ligamento anterior izquierdo y ahora un distensión en la pantorilla, con lo que se apagaron temores de que sufriera la rotura del tendón de Aquiles.

El jugador visiblemente afectado lamentó una nueva lesión en su carrera, en especial después de que en 2023 impuso un récord al convertirse en el primer grandeliga en conectar al menos 40 jonrones y robarse más de 70 almohadillas en una misma temporada, lo que le valió ser el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

“Creo que [el tendón de Aquiles] definitivamente empeoró hoy”, dijo Acuña a través de un intérprete. “Se lo dije ayer y todos me dijeron que descansara hoy. Pero he perdido mucho tiempo por lesiones, y no quería perder más”, sobre la lesión que sufrió. Aunque ya este miércoles se descartó lo del Tendón de Aquiles, según Bowman.

Mientras se recupera, Atlanta lo colocó en la lista de lesionados de 10 días desde este miércoles por la mañana.

Con información de MLB