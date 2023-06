Por qué Messi no irá al Mundial de Fútbol 2026

Lionel Messi no tiene entre sus planes jugar el Mundial de Fútbol 2026. El campeón con Argentina en Qatar 2022 dijo este martes 13 de junio que probablemente no vuelva a disputar otra justa mundialista en su carrera.

Tras anunciar que jugará a partir de julio en el Inter de Miami, de la Major League Soccer (MLS), el capitán de la albiceleste viajó junto a su selección a China para disputar este jueves 15 de junio un amistoso ante Australia.

Este compromiso será una revancha de los octavos de final de la Copa del Mundo de 2022, en la que Argentina eliminó a los de Oceanía 2 a 1, para después conseguir la tercera estrella en su escudo.

No lo cree posible

Previo al partido, Leo Messi fue entrevistado por el medio chino Titan Sport, con el que habló sobre su futuro con el cuadro gaucho. La “Pulga” declaró una vez más que no cree que llegue a la justa de 2026 y que Qatar 2022 fue su último mundial.

«Lo dije algunas veces, yo creo que no, que este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo Mundial», declaró el delantero oriundo de Rosario cuando se le preguntó si representaría a Argentina en otra Copa del Mundo.

Messi ha jugado 26 partidos en la competición y es el futbolista con más compromisos disputados en la historia del prestigioso torneo. Además, sumó un total de 13 goles y 8 asistencias.

En diciembre de 2022, Messi consiguió el único logro que le faltaba a su carrera y levantó el título de campeón mundial, luego de haber sido el líder absoluto y el futbolista más determinante de la albiceleste durante la competencia.

Su brillante actuación no solo le aseguró el galardón al mejor jugador de Qatar 2022, sino que le valió para alzar su segundo premio The Best en febrero de este año.

Con otras prioridades

En la próxima edición del torneo de la FIFA, Messi tendrá 39 años y puede que, incluso, ya esté retirado para ese entonces, por lo que su prioridad no es participar en el Mundial 2026, que se realizará conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, el 10 argentino está concentrado en debutar con su nuevo club en julio. El futbolista sí afirmó que tiene intención de jugar con su selección la Copa América 2024 en Estados Unidos, tal como afirmó tras la final de Qatar 2022.