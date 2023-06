Lionel Messi confirma que fichará con Inter de Miami de David Beckham

Lionel Messi ya tiene nuevo equipo. El astro argentino será ficha del Inter de Miami, de la Mayor League Soccer (MLS), a partir de julio próximo. «La Pulga» eligió el equipo estadounidense, pese a los rumores que apuntaban que volvería al FC Barcelona.

Desde que se confirmó la salida de Messi del París Saint-Germain, el 1 de junio, se especuló sobre el futuro del considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos.

Messi, a los 35 años de edad, se decantó por la oferta del Inter de Miami y cobrará 50 millones de dólares por temporada.

El acuerdo entre el equipo de David Beckham y el campeón argentino también incluirá un porcentaje de las ganancias de los derechos de transmisión y del costo de las suscripciones del MLS Pass, el servicio de streaming de la liga norteamericana.

El propio Messi, en entrevista conjunta en París con los portales españoles Mundo Deportivo y Sport, esveló cuál era su decisión. El crack argentino, que está libre de contrato, finalmente no firmará por el Barça porque se le pasó una propuesta, pero apunta que no fue una oferta formal.

«Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro», asegura.

El capitán argentino aseguró que tomó la decisión de no volver al Barcelona debido a que la oferta que le hicieron incluía que el equipo tenía que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y eso él no lo quería.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», afirma.

Las alternativas que tenía Messi

Tras su salida del París y antes de ser confirmado para Miami, las opciones más claras para «Leo» eran el Al Hilal de Arabia Saudí, que le ofreció hasta 400 millones de euros, y el club al que le dedicó 16 años de su carrera: el Barcelona.

El equipo árabe buscaba incluir el nombre del argentino entre los cracks que emigrarán al fútbol de Oriente Próximo este verano.

La idea de juntar a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en la misma liga era muy tentadora para el Reino de Arabia Saudí, quienes estaban dispuestos a financiar el pase solo para hacer esto posible.

El padre y representante de Messi ilusionó a la hinchada del Barça el pasado 5 de junio, cuando declaró a los medios de comunicación que a Leo le encantaría volver a vestir la camiseta culé.

Leo se fue del cuadro azulgrana en 2021 debido a la incapacidad del Barcelona y de su presidente, Joan Laporta, de cubrir su contrato por los problemas financieros que tiene el equipo desde ese año.

Pese al interés de ambas partes de reunirse, la situación económica del club hizo imposible que la institución pudiera asegurarle a Messi inscribirlo a tiempo para el comienzo de la liga española en septiembre.