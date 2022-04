En su carrera de 20 años en Grandes Ligas, Cabrera ha ganado cuatro títulos de bateo, más un Triple Corona de bateo en el 2012.

In celebration of Miguel Cabrera (@MiguelCabrera) becoming the 1st Venezuelan-born player to reach 3,000 hits, here is a progressive timeline of the All-Time hits leaders for players born in Venezuela 🇻🇪



Huge congrats to Miggy! @porlagoma @FerAlvarez @arreazaortega @ElExtrabase pic.twitter.com/ak4o5Xf1zu