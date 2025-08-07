El CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe dio a conocer este jueves la fecha de la décima edición de su emblemático Maratón CAF Caracas 42K, que se fijó para el domingo 8 de febrero de 2026.

Durante rueda de prensa este 7 de agosto, los organizadores del evento deportivo anunciaron que para esa ocasión, aparte de las modalidades de maratón (42 km) y media maratón (21 km) se incorporará una ruta de 10 kilómetros, de manera recreativa y que permitirá que más personas se sumen a la experiencia.

La organización estima que entre las tres modalidades se abrirán cupos para 10.000 corredores en total, lo que representa la convocatoria más ambiciosa en la historia de la competencia que este año lleva como lema «Corre la décima».

“Esta es una fiesta nacional, cada uno de los estados de Venezuela están representados. También, necesitamos más mujeres en el maratón 2026. Ojalá lleguemos al 50% de participación. Para quienes corren los 10k tendremos un arco de llegada y luego una logística para su regreso al parque Los Caobos”, indicó Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador del Maratón CAF, quien confirmó que las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de septiembre hasta el 8 de diciembre, o hasta agotarse los cupos disponibles.

Te contamos: Venezolana Magaly García y brasileño Johnatas Cruz ganan Maratón CAF 2025

Un maratón para todos

Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF, resaltó la importancia que tiene este maratón en Latinoamérica y el Caribe.

“Es una maratón donde la gente y las familias de Caracas salen a las calles a ayudar, a apoyar y es realmente emocionante. Yo he corrido otros maratones del mundo y este no tiene nada que envidiarle al resto (…) Para nosotros como Banco de Desarrollo es muy importante que haya corredores de todas las nacionalidades de América Latina y el Caribe”, agregó Asinelli.

Más participación femenina

La participación femenina y la inclusión en el maratón también han crecido de forma

sostenida. En 2025 alcanzó la cifra de 39 % de mujeres corredoras. En la categoría de

movilidad reducida, se pasó de cuatro participantes en 2011 a 24 y, además, se incluyó por primera vez la distancia de 42k en la edición de 2024.

Asimismo, ha sido reconocido por su compromiso con la sostenibilidad al obtener

certificaciones del Council for Responsible Sport: Silver (2015), Gold (2017) y Evergreen (la máxima certificación) en las ediciones de 2023, 2024 y 2025, lo que se traduce en que el maratón ejecutó las mejores prácticas en materia de responsabilidad social y medioambiental que reafirman el compromiso de CAF con la generación de beneficios económicos, sociales y medioambientales en torno a este evento deportivo.

Además, la ruta del maratón ha sido medida y certificada desde su primera edición por World Athletics y cuenta con el aval de la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS, por sus siglas en inglés).

“El legado del maratón CAF es el desarrollo del running en Venezuela. Han surgido un montón de clubes de todos los estados a lo largo de las ediciones, también fue aumentando el número de carreras en el interior del país, por ende este evento tiene una gran dimensión”, expresó Luis Enrique Berrizbeitia, exvicepresidente ejecutivo de CAF y creador del maratón.