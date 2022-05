Manchester City y AC Milan conquistan el campeonato en sus ligas

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Dos de las ligas de fútbol europeas más importantes, la inglesa y la italiana, llegaron a su final este domingo 22 de mayo, consagrando como campeones a dos de los equipos que más lucharon hasta el final en una temporada llena de muchas emociones: El Manchester City y el AC Milan.

En la Premier League inglesa, el Manchester City, con aroma a final de la Premier League de 2012, remontó un 0-2 al Aston Villa en cinco minutos y se llevó su cuarto título liguero en los últimos cinco años.

Los de Pep Guardiola coquetearon con el desastre durante 75 minutos, perdiendo 0-2 por los goles de Matt Cash y Philippe Coutinho, pero desataron una remontada brutal en los últimos quince minutos.

En un espacio de cinco minutos, Ilkay Gundogan, con un doblete, y Rodri, con un golazo desde fuera del área, dieron la vuelta al marcador y confirmaron que el título, una temporada más, es celeste.

Con ello, los «citizens» le arruinaron la aspiración a «póker» que tenía el club Liverpool, que quería la conquista de todos los títulos que podía ganar esta temporada.

Scudetto luego de 11 años

Por su parte, el AC Milan, tras aplastar 3-0 al Sassuolo, le arrebató el campeonato de las manos a sus paisanos del Inter, consiguiendo el «scudetto» de la Serie A italiana, luego de 11 años de la última vez que lo conquistaron.

La parte ‘rossonera’ volvió a sonreír. Su equipo, imparable en este tramo final de temporada, decisivo, echó el resto para conseguir un ‘Scudetto’ histórico, el décimo noveno en su historia, el primero de una década que se antoja, como mínimo prometedora.



Llegó dependiendo de sí mismo el Milan. Un punto les hacía campeones, pero el vértigo de una nueva sorpresa en esta inesperada Serie A, igualada en todo lo posible hasta esta última jornada, sobrevoló la cabeza de los teóricos visitantes en Sassuolo, seguidos por una marabunta de ‘tifosi’ milanistas que recrearon San Siro.

Pero no dio pie a la duda el Milan, ni un solo minuto. Atropelló a un Sassuolo que ya no se jugaba nada y cerró el campeonato en la primera mitad, dejando en el segundo tiempo para abrazos, sonrisas, cánticos y celebraciones.



El portugués Rafael Leao volvió a demostrar que es muy superior físicamente. El jugador ha explotado en la temporada justa para el Milan, y hoy volvió a ser clave en el partido más importante. Robó en el medio campo, condujo y regaló el primero, en el minuto 15 al francés Olivier Giroud, que ha estado en todas las grandes citas.



Pero es que Leao volvió a hacer lo propio a la media hora. Impuso su físico, robó en zona peligrosa, bailó a dos defensores ‘neroverdi’ y regaló, de nuevo, otro balón a un Giroud que volvió a estar bien situado. Un ‘deja-vu’ desató la locura en Sassuolo, pero de la afición ‘rosonera’, que se veía campeona.



Y tres minutos después, el Mapei Stadium de Sassuolo pareció definitivamente San Siro. Leao completó su ‘hat-trick’ de asistencias cuando llegó a línea de fondo y dejó atrás para que Kessié, como un terremoto entrando desde atrás, fusilara y sentenciara el partido.



La segunda parte quedó en una anécdota. El trabajo estaba hecho, el Milan se dejó llevar y, aunque dominante, no fue lo mismo que en la primera mitad. El técnico Stefano Pioli, artífice en gran parte de este Milan, se abrazó con cada uno de los cambios que fue haciendo.