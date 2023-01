Novak Djokovic es una estrella del tenis, de eso no hay duda. Este domingo se impuso en la final del Abierto de Australia al griego Stefanos Tsisipas (3-6, 6-7 y 6-7) y alcanzó su décimo título del torneo.

Es el tenista con más triunfos en Australia y a sus 35 años volvió a la cima del número uno del ranking de la ATP. Volvió a Australia después de un 2022 polémico, en el que no le permitieron jugar en el primer Grand Slam de este deporte, por su negativa a vacunarse contra el COVID-19.

El gobierno australiano, con severas políticas sobre la enfermedad, deportó al tenista que se vio impedido de alcanzar un nuevo título a su dilatada trayectoria.

Pero este año la historia es otra. Volvió a Melbourne y pese a tener dolencias en una de sus piernas alcanzó lo más alto del ranking con su décimo Abierto de Australia.

¿Cuáles son las cifras de Djkovic como uno de los mejores tenistas del mundo?

Al ganar este domingo igualó a Rafael Nadal como el hombre con más títulos de Grand Slam al acumular un total de 22.

Junto con el español es el único tenista de la era abierta en obtener un doble grand slam; es decir, en ganar a lo largo de su carrera dos veces cada uno de los grandes abiertos (Australia, Wimbledon, Roland Garros y Estados Unidos).

Es el hombre que más veces o semanas ha estado en la cima del tenis mundial con 373 semanas; volvió a la cúspide este 28 de enero.

Djkovic, único en muchos aspectos

Junto a Nadal y el suizo Roger Federer son los jugadores de mayor dominio en los últimos años en la ATP. Cuenta con 10 Abiertos de Australia; siete Wimbledon; tres Abiertos de Estados Unidos y dos veces el Roland Garros, por lo que la arcilla es lo que más le cuesta en su fructífera carrera.

Djokovic, que es serbio y nació en la antigua Yugoslavia, no solo se mantuvo con más semanas al frente de la ATP, sino que es el único en estar en lo más alto por más veces para un total de siete años (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021).

Como número uno es el primero con más victorias con un total de 448 y desde el año 1969 cuando lo hizo el tenista Rod Laver, es el único que ganó de forma consecutiva todos los torneos del Grand Slam al alcanzarlo en el año 2021.

Djokovic gualó a Rafael Nadal con 22 grandes títulos. Foto: Efe

Al igual que Nadal ganó en un año tres títulos en diferentes canchas (dura, arcilla y grama). Pero como eso no es todo, es el único tenista de la historia con más de siete títulos en dos Grand Slams diferentes y el único en haberlo conseguido en dos superficies distintas: Abierto de Australia (10) y Wimbledon (7).

«Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne”. Novak Djokovic

Qué dijo en Australia

Al ganar este domingo, visiblemente emocionado, aseguró que quiere continuar y su principal motivación es seguir ganando los grandes torneos.

“Estoy motivado para ganar tantos grandes como sea posible. A estas alturas, estos trofeos son la motivación más grande que explica por qué compito. No me gusta compararme a otros», expresó, ante a siempre odiosa comparación con Nadal o Federer.

Y también habló de su lesión, con la que lidió todo el torneo.

“Fue un gran orgullo y satisfacción cuando fue hacia mi palco. He colapsado emocionalmente con mi madre y mi hermano. Hasta ese momento he intentado no distraerme con lo de lidiar con la lesión», sostuvo Djokovic.

Recordó también la escena de la deportación que sufrió en 2022, pero también el apoyo que recibe siempre cuando juega en Australia.

Con información de Efe