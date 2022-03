Lo que sabe tras la violencia en estadio de fútbol de Querétaro

Las escenas han dado la vuelta al mundo y recibido la condena de distintas voces. La violencia en Querétaro, en el estadio de fútbol Corregidora, este sábado 5 de marzo, ha dejado al menos 26 personas heridas.

Durante un partido de la Liga Mexicana de Fútbol, entre el club local Querétaro y al vigente campeón mexicano, Atlas de Guadalajara, fanáticos de ambos conjuntos comenzaron una pelea en una zona de las gradas.

La riña degeneró en escenas de violencia, no hubo seguridad suficiente y de los puños en las gradas se fueron a la cancha en el minuto 62 del partido. Hasta ahora las autoridades hablaban de 22 heridos, todos hombres, pero la cifra ascendió a 26 este domingo.

Sin fallecidos

Aunque en redes sociales y algunos medios se habló de personas muertas por los hechos, las autoridades solo hablan de personas heridas.

En una rueda de prensa que ofreció este domingo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, el mandatario elevó a 26 el número de lesionados, dijo que no hubo fallecidos y calificó los hechos como «una tragedia».

Explicó en su cuenta Twitter que «giró siete instrucciones» para determinar responsabilidades por los hechos. Habló de responsables «por acción u omisión» y de castigar a quienes promovieron la violencia.

He girado 7 instrucciones precisas para determinar responsabilidades, por acción u omisión.



Castigaremos lo que se tenga castigar.



Corregiremos lo que se tenga que corregir y sancionaremos a quien se tenga que sancionar. — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

Ordenó dar apoyo a los afectados y sus familias; informar sobre el estado de salud y el adelanto de las investigaciones; encargar a la Secretaria de Gobierno como vocera oficial; mantener comunicación con el gobernador de Jalisco, al haber heridos de esa región; determinar las omisiones que hubo (lo harán la Secretaría de Seguridad y Protección Civil); pedirle a la Fiscalía que acelere el caso y usar la tecnología para dar con los agresores para impedirles volver a las canchas de fútbol.

«Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice», afirmó el gobernador este domingo, según cita la agencia Efe.

Sobre el estado de los heridos, dijo que dieron a 10 de alta, otros 10 se encuentran «delicados» y tres, como se dijo anteriormente, «están graves».

Insistió que no hubo fallecidos: «Están estables, están vivos, la imagen pudiera decir otra cosa, pero están vivos, hasta el momento no tenemos ninguna defunción».

Aficionados cargaban objetos contundentes. Foto: El Universal de México

Falló la seguridad

Kuri González dijo que aunque los responsables de la seguridad son principalmente la Liga de Fútbol de México y el club Querétaro, la seguridad pública no fue suficiente para contener la violencia.

«Revisaremos todas las actuaciones, públicas o privadas, para determinar responsabilidades por acción o por omisión, castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir».

Reunión con el presidente de la Liga

El gobernador se reunirá este lunes 7 de marzo con el presidente de la liga, Mikel Arriola, quien ya había condenado las acciones y prometió máximo castigo a los responsables.

Este domingo se suspendieron tres partidos de la Liga, tras los hechos de violencia y en solidaridad con los heridos.

Algunos medios mexicanos como El Universal muestran cómo un miembro de seguridad privada se unió a la golpiza entre los fanáticos, mientras que en otro momento la policía presente ignoró la batalla mientras que un funcionario conversaba por teléfono.

Cargaron son sillas y otros objetos

En las imágenes que circularon tras la violencia, se ve como aficionados tenían pedazos o trozos de sillas e incluso objetos de hierro para golpearse entre ellos.

Varios de los heridos quedaron desnudos y tendidos en el área externa del estadio, mientras se ve cómo otros corren despavoridos y algunos intentan ayudar a los lesionados.

Los violencia saltó de la grada a la cancha. Foto: El Universal de México

Investigarán «intento de homicidio»

En su cuenta de Twitter la Fiscalía de Querétaro informó que inició una «carpeta de investigación» por la violencia en Corregidora. Los delitos que investigarán son: homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos.

Por su parte la Arquidiócesis de México condenó este domingo los hechos, al tiempo que llamó a evitar nuevos episodios de esta naturaleza.

«No estamos de acuerdo en absoluto con ningún acto de violencia. ¡Basta de violencia en México! Busquemos caminos razonables para lograr una convivencia más fraterna, en la que prioricemos el bien de todos», dijeron en un comunicado, citó Efe.