La Vinotinto domina a Chile 2-1 en un duelo contra la historia

La historia rompió a la historia. La Vinotinto, en su vuelta al Estadio Olímpico de la UCV, venció a Chile este martes 17 de noviembre. El juego, que terminó en medio de una noche lluviosa, mostró a una selección venezolana más ordenada y mucho más decidida a la hora de ir al ataque. Finalmente, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón se unieron para marcar el gol que sellaba la victoria 2-1.

Es la primera vez en la historia que Venezuela derrota a Chile en eliminatorias mundialistas en suelo venezolano. Tenía que ser en una casa histórica, como el Olímpico de la UCV, que se rompiera el maleficio y el 2020 terminara de buena manera para la Vinotinto de José Peseiro, quien también silencia a varias personas que pedían su salida de la selección.

Ahora, Venezuela tiene 3 puntos y pasa al octavo puesto de la tabla a tan solo un punto de Colombia, equipo con el que sufrió una dura derrota en el primer duelo de las eliminatorias. Sin embargo, queda esperar el partido de Perú y Argentina, pues los peruanos marchan en el noveno puesto con un punto.

Vinotinto con orden y progreso

Ya contra Brasil se había visto a una Vinotinto sumamente ordenada en defensa, sumamente correcta en la zaga y en los retrocesos. Un equipo tan correcto que no tenía espacio para el ataque.

Justamente ese era el elemento que había que modificar y Peseiro había sido claro, contra Chile saldría con un planteamiento más ofensivo. Saldría a buscar el partido.

La selección venezolana de fútbol alineó a Luis Mago, Yordan Osorio, Wilker Ángel y Alexander González en defensa. Tanto Mago como González jugaron contra Brasil en calidad de suplentes, pues los laterales titulares se lesionaron en el partido. La pareja de centrales de Ángel y Osorio ya había aprobado contra Brasil, entonces quedaba repetir el funcionamiento contra Chile.

La ausencia de Tomás Rincón potenció al equipo venezolano. Rincón, capitán de la Vinotinto, no está en su mejor momento físico, y en ocasiones quedaba desfasado en comparación con sus compañeros de juego. Así que Peseiro salió con Junior Moreno, Cristian Casseres Jr. y Yangel Herrera.

En el ataque la apuesta no fue ni Soteldo ni Otero, sino Jefferson Savarino. Junto a él, un ya habitual Darwin Machís y Salomón Rondón como delantero centro natural.

El primer gol del compromiso llegó gracias a la pelota quieta. Un tiro libre de Darwin Machís fue cabeceado por Yangel Herrera, su compañero en el Granada español, el cabezazo fue para el centro y llegó Luis Mago para cumplir con una máxima del fútbol: dos cabezazos en el área es igual a gol. Venezuela marcó el primer tanto del partido en el minuto 9 de partido.

#Meridiano Venezuela🇻🇪 (1) Chile🇨🇱 (1) Revive el gol de Luis Mago, quien abrió el marcador de la Vinotinto⚽️ pic.twitter.com/VqPJcjxNgm — Meridiano (🏠) (@MeridianoTV) November 17, 2020

El juego era todo Venezuela. La defensa sólida y los compases ofensivos prometedores. Incluso hubo dos opciones de cara al arco chileno, pero no finalizaron en gol. “La roja” se despertó del golpe y, gracias a una gran jugada colectiva, empató el partido en el minuto 15 gracias a Arturo Vidal, quien suma cuatro goles en el presente premundial y es el referente chileno en cuanto a tantos se refiere.

El gol de Arturo Vidal para el empate parcial de Chile en Venezuela.pic.twitter.com/zwRGF17wf5 — Inter Club México (@InterClubMX) November 17, 2020

Chile tomó el control del partido y Venezuela intentaba soltarse. Darwin Machís tuvo un mano a mano repelido por Claudio Bravo y Salomón Rondón tuvo una opción sumamente clara frente al arco, pero la mandó a la grada del Estadio Olímpico de la UCV. Finalizó la primera parte con el empate en el luminoso.

El plan de José Peseiro

Al parecer José Peseiro no vive de ilusiones. Al menos es lo que ha demostrado en las entrevistas que le hacen algunos periodistas venezolanos. El portugués no promete victorias ni grandes resultados, tampoco ignora que cuenta con recursos limitados y que apenas ha tenido tiempo para conocer a los jugadores. Peseiro tampoco tiene miedo de decir que va a plantear un juego defensivo, como pasó contra Brasil. No. Ha demostrado ser consecuente con su palabra y contra Chile lo hizo de nuevo. Previo al compromiso ya había adelantado que Venezuela sería más ofensiva y buscaría la victoria.

Pasados los 20 minutos del segundo tiempo, el partido estaba estancado. La lluvia se hizo presente en Caracas y Chile no parecía preocupado con el 1-1. Venezuela no estaba incomodando tanto al rival y el compromiso de la victoria se estaba alejando. A diferencia de lo acostumbrado con Rafael Dudamel, Peseiro no esperó a los últimos minutos para hacer los cambios. Reaccionó. En el minuto 70 le dio ingreso a Yeferson Soteldo y salió Jefferson Savarino. El plan era claro, y ya lo había adelantado el portugués: desgastar al rival y luego aprovechar a los más rápidos del equipo. Soteldo no es solo rápido, sino sumamente habilidoso.

Reinaldo Rueda le respondió la batalla táctica a Peseiro. Sacó al delantero Felipe Mora y metió a Carlos Palacios Núñez, también delantero. Todo esto en el mismo minuto 70.

Pasaron ocho minutos y no había cambio en el partido. Peseiro nuevamente tiró del banquillo. Adentro Rómulo Otero por Cristian Casseres Jr. y aquí se vio la personalidad del estratega a cargo de la Vinotinto. Peseiro sacó a un jugador de corte mixto para darle paso a uno completamente ofensivo. Otero además de tener algo de velocidad, es sumamente hábil con el pie, de buen toque y precisión en los disparos. La carne estaba puesta, Peseiro quería ganar el juego.

En el minuto 80 de juego, Yeferson Soteldo manda un centro de derecha a izquierda buscando a Darwin Machís en el área chilena. Machís intenta controlar y se le va largo el balón, Chile despeja. La pelota le queda a Junior Moreno, mira a su derecha, está Soteldo y para él va el balón. Soteldo dio cinco pasos hacia el área y vio a Salomón Rondón en el área pequeña, para él fue el fue la pelota y Rondón, amo y señor del área pequeña, ganó con el cuerpo y luego remató con la pierna izquierda para mandar a guardar el balón. Gol de Venezuela en el minuto 81.

#17Nov | Así fue el gol de Salomón Rondón que pone adelante a la Vinotinto 🇻🇪 2-1 ante Chile 🇨🇱. Rondón terminó una racha de 900 minutos sin marcar en partidos por puntos con la camiseta de Venezuela, según datos de @SoccerDataVEN. pic.twitter.com/qTmkQLqTXk — El Diario (@eldiario) November 17, 2020

Salomón se besa el dedo anular como si tuviera su anillo de casado ahí puesto. Lo besa y sube los brazos para celebrar como si la grada estuviera a reventar. Salomón puso fin a una sequía de goles con la Vinotinto en eliminatorias y, especialmente, mandó un mensaje para quienes, minutos atrás, le criticaban por redes sociales y hasta lo tildaban de “pecho frío”.

Volvió Peseiro a mostrar talante y tiró para adelante. El portugués, sin miedo ni pena, metió a dos defensas. El resultado era lo más importante y haría todo para preservarlo. Salió lesionado Luis Mago y entró Óscar Conde, debutando con la Vinotinto. El otro cambio fue Jhon Chancellor por Darwin Machís, defensor por jugador de ataque.

El partido finalizó con victoria para Venezuela y, especialmente, con un buen sabor de boca porque, tal parece, el partido se dio tal y cómo lo había planificado Peseiro, o al menos uno de los escenarios.

Los datos

Venezuela vence por primera vez a Chile por eliminatorias jugando en Venezuela. Es la tercera victoria de Venezuela contra Chile, después de 28 enfrentamientos ( 0-2 en Santiago en las eliminatorias de 2001 y 2-1 en San Juan en la Copa América de 2011 ).

Salomón Rondón anotó su gol número 31 con la Vinotinto. Es el máximo goleador en la historia de la selección y tiene 82 participaciones.

Los próximos partidos de Venezuela en eliminatorias mundialistas con ante Ecuador y Perú. El primer juego será en suelo criollo el 25 de marzo de 2021 y el segundo será en Lima el día 30 de ese mes.