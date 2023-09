Hamburg (Germany), 19/09/2023.- Donetsk'Äôs Kevin Kelsy (R) and FC Porto'Äôs David Carmo (L) in action during the UEFA Champions League group H match between Shakhtar Donetsk and FC Porto in Hamburg, Germany, 19 September 2023. (Liga de Campeones, Alemania, Hamburgo) EFE/EPA/FABIAN BIMMER